Без «Лыхны» и «Псоу». Крупнейший поставщик вин из Абхазии в РФ приостановил работу

Сухумский винный завод «Вина и воды Абхазии», который является крупнейшим экспортером вина из Абхазии в Россию, приостановил работу из-за резкого роста стоимости акциза.

Крупнейший экспортер вина в стране, сухумский винзавод ООО «Вина и воды Абхазии», приостановил работу из-за введения правительством страны нового акцизного налога. Как рассказал сотрудник завода, кабинет министров принял решение ввести налог в размере 30% на ввозимый в страну виноматериал. Главный винодел компании Валерий Авидзба рассказал ТАСС:

Виноматериал, сырье, которое мы привозим из других стран, решением парламента по предложению правительства обложили акцизом, в результате чего себестоимость нашей продукции повысилась на 30%. Когда мы стали вести переговоры с дистрибьютором, нам сообщили, что это негативно скажется на реализации продукции. Сейчас уже более месяца завод стоит, мы не можем платить зарплату 300 сотрудникам, — сказал Авидзба.

Участники рынка рассказали, что повышение стоимости акцизов коснулось винных заводов Бабушарского и Пицундского, однако они пострадали не так сильно, поскольку не экспортирует свою продукцию в РФ в больших объемах.

Руководство компании обратилось к президенту, премьер-министру и в министерство экономики Абхазии, начаты переговоры для возвращения к прежним цифрам.

Сухумский винзавод производит вина из импортного виноматериала и местного винограда. Ассортимент предприятия «Вина и воды Абхазии» состоит из 17 известных в России вин, в том числе вин «Лыхны», «Апсны» и «Псоу». Завод производит около 28 миллионов бутылок вина в год.

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