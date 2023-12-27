Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
91,96
101,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Водка, вино, виски. Цены на алкоголь вырастут до 25% в 2024 г.

Водка, вино, виски. Цены на алкоголь вырастут до 25% в 2024 г.
Иллюстрация: РИА новости

Производители ссылаются на рост акциза, а также на резкий скачок стоимости спирта. Поставщики вина объясняют рост цен на импортные позиции повышением пошлин.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Производители водки, джина, виски и вина уведомили ритейлеров о повышении цен с 2024 г. в пределах 10%, пишет «Коммерсант». При этом импортеры алкоголя уже предупредили о росте цен на алкоголь от поставщиков на 5 – 25%.  

О повышении отпускных цен уже предупредили Алкогольная сибирская группа (бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s). В компаниях рассчитывают, что индексация будет постепенной.  

В письме Алкогольной сибирской группы сказано, что компания планирует повысить цены в среднем на 7 – 10%. Там ссылаются на увеличение ставки акциза на 4,9%, до 643 руб. за 1 л спирта, рост цен на спирт на 7% за девять месяцев 2023 г. и еще одно ожидаемое повышение цен на спирт на 10% в четвертом квартале 2023 г. Производитель Ladoga добавляет, что также увеличились расходы на логистику. 

Планируется, что цены на полках магазинов изменятся уже в феврале следующего года.  

Поставщики импортера алкоголя Simple Group заявили о повышении цен на 5 – 25%, сообщила компания. По сообщениям группы цены на часть ассортимента скорректируются с января по апрель 2024 г. Основатель и президент Simple Group Максим Каширин объяснил, что точечное повышение цен на новые поставки связано в том числе с увеличением пошлин на импортные вина.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минфин планирует согласиться на предложение Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) и поднять среднюю цену на водку. По плану акциз на водку с 2024 г. повышается на 5%, до 128,6 руб. за 0,5 л, но этого может оказаться недостаточно. Повышение МРЦ на 7% не отражает роста всех издержек. Производители при этом считают оптимальным повышение МРЦ 290 руб. за 0,5 л.  

Что касается цен на вино и коньяк, об их повышении речь идет еще с лета 2023 г. Однако ритейлеры до сих пор настаивали на сохранении прайсов и указывали на имеющиеся договоры. С 2024 г. их, очевидно, придется пересмотреть.    

Добавим, что ранее производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 г. на 5 – 20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции до кофе, соков, риса и кондитерских изделий.

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • В Свердловской области выросла смертность на рабочих местахВ Свердловской области выросла смертность на рабочих местах
  • Федеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка ЕкатеринбургаФедеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка Екатеринбурга
  • Решено привлекать в Екатеринбург иногородних режиссеров. ДеньгамиРешено привлекать в Екатеринбург иногородних режиссеров. Деньгами
  • «Сима-Ленд» сделал еще один масштабный подарок. На этот раз досталось жителям Ирбита«Сима-Ленд» сделал еще один масштабный подарок. На этот раз досталось жителям Ирбита
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.