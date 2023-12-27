Водка, вино, виски. Цены на алкоголь вырастут до 25% в 2024 г.

Производители ссылаются на рост акциза, а также на резкий скачок стоимости спирта. Поставщики вина объясняют рост цен на импортные позиции повышением пошлин.

Производители водки, джина, виски и вина уведомили ритейлеров о повышении цен с 2024 г. в пределах 10%, пишет «Коммерсант». При этом импортеры алкоголя уже предупредили о росте цен на алкоголь от поставщиков на 5 – 25%.

О повышении отпускных цен уже предупредили Алкогольная сибирская группа (бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s). В компаниях рассчитывают, что индексация будет постепенной.

В письме Алкогольной сибирской группы сказано, что компания планирует повысить цены в среднем на 7 – 10%. Там ссылаются на увеличение ставки акциза на 4,9%, до 643 руб. за 1 л спирта, рост цен на спирт на 7% за девять месяцев 2023 г. и еще одно ожидаемое повышение цен на спирт на 10% в четвертом квартале 2023 г. Производитель Ladoga добавляет, что также увеличились расходы на логистику.

Планируется, что цены на полках магазинов изменятся уже в феврале следующего года.

Поставщики импортера алкоголя Simple Group заявили о повышении цен на 5 – 25%, сообщила компания. По сообщениям группы цены на часть ассортимента скорректируются с января по апрель 2024 г. Основатель и президент Simple Group Максим Каширин объяснил, что точечное повышение цен на новые поставки связано в том числе с увеличением пошлин на импортные вина.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минфин планирует согласиться на предложение Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) и поднять среднюю цену на водку. По плану акциз на водку с 2024 г. повышается на 5%, до 128,6 руб. за 0,5 л, но этого может оказаться недостаточно. Повышение МРЦ на 7% не отражает роста всех издержек. Производители при этом считают оптимальным повышение МРЦ 290 руб. за 0,5 л.

Что касается цен на вино и коньяк, об их повышении речь идет еще с лета 2023 г. Однако ритейлеры до сих пор настаивали на сохранении прайсов и указывали на имеющиеся договоры. С 2024 г. их, очевидно, придется пересмотреть.

Добавим, что ранее производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 г. на 5 – 20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции до кофе, соков, риса и кондитерских изделий.