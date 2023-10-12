На святое? Минфин поднимает минимальную цену на водку до 300 руб. за пол-литра

Вскоре самая дешевая водка может вытеснить с рынка марки средней ценовой категории, поскольку даже за нее конечному потребителю придется платить больше.

Минфин планирует согласиться на предложение Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) и поднять среднюю цену на литр водки, рассказывает Forbes. В СПАП входят такие крупнейшие производители алкоголя, как Novabev Group, Алкогольная сибирская группа, ГК «Руст», Ladoga и другие. В письме министру финансов Антону Силуанову они жалуются на то, что удорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и роста затрат на логистику влияют на бизнес компаний. В 2023 г. затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти на 10% и более, и только повышение минимальных цен позволит избежать продажи ниже себестоимости и конечного снижения производства.

Алкогольные компании не хотят уступать нишу конкурентам, но маржа постоянно сжимается, а оптимизировать издержки бесконечно невозможно, сказал руководитель WineRetail Александр Ставцев. По плану акциз на водку с 2024 г. повышается на 5%, до 128,6 руб. за 0,5 л, но этого может оказаться недостаточно. Повышение МРЦ на 7% не отражает роста всех издержек производителей, даже если ориентироваться на официальные цифры инфляции в 7,5% в 2023 г., к нему еще добавляется увеличение акциза. Водка категории минимальной розничной цены (МРЦ) занимает около 35% рынка. Такие бренды есть почти у всех крупных игроков, и убыточность ее производства может сильно ударить по конечному потребителю.

Себестоимость водки уже выросла на 4,9%, в том числе из-за девальвации рубля, так как, например, этикетки закупаются только в валюте. В Алкогольной сибирской группе, выпускающей бренды «Пять озер» и «Белая березка» сказали, что рентабельность бизнеса «предельная низкая» и без повышения МРЦ легальным игрокам работать было бы убыточно. В «Татспиртпром» (Tundra, «Русская валюта») считают оптимальным повышение МРЦ до 290 руб. за 0,5 л, чтобы рост был незначительным для покупателей. Преодоление психологически значимой отметки в 300 руб. за бутылку может оказаться заметным для части потребителей, но в итоге рынок адаптируется.

По мнению директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, повышение МРЦ не скажется на спросе. Производство водки все еще остается выше 2021 г., что с учетом сокращения экспорта говорит о росте объема внутреннего рынка. В январе-сентябре выпущено 54,87 млн дал водки против 58,21 млн дал годом ранее и 53,48 млн дал за аналогичный период 2021 г.

Для конечного потребителя эти изменения будут заключаться в том, что с повышением МРЦ самая дешевая водка может вытеснить с рынка марки средней ценовой категории. Средняя стоимость 1 литра водки — 698,49 руб. по данным Росстата на конец августа 2023 г. Это на 2,11% выше, чем годом ранее. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман предупредил, что существенное повышение МРЦ может привести к стагнации: крупнейшим игрокам рост на 7% вряд ли позволит зарабатывать, но даст шанс потеснить конкурентов в этом сегменте.

Накануне министр финансов Антон Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО «Росспиртпром». Доля «Росспиртпрома» на рынке в 2022 г. составляла 46,6%, рассказывал DK.RU. Предприятие «Росспиртпром» находится в федеральной собственности, ему принадлежит восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях. По оценкам экспертов, монополиста рынка могут оценить в 30 млрд руб. Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из источников пополнения бюджета.