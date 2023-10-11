Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.10
99,93
105,68
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Чтобы пополнить бюджет. Силуанов заявил о приватизации «Росспиртпрома»

Чтобы пополнить бюджет. Силуанов заявил о приватизации «Росспиртпрома»
Иллюстрация: РИА Новости

Приватизировать предприятие предложено в 2023 г. в ходе аукциона. По оценкам экспертов, монополиста рынка могут оценить в 30 млрд руб. Доля «Росспиртпрома» на рынке в 2022 г. составляла 46,6%.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Министр финансов Анатолий Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО «Росспиртпром», пишут «Известия». Предложение уже направлено главе Кабмина Михаилу Мишустину.

Для сохранения роли АО «Росспиртпром» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам, — говорится в документах Минфина.  

Приватизировать предприятие предложено в 2023 г. в ходе аукциона.  

Предприятие «Росспиртпром» находится в федеральной собственности, ему принадлежит восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях. Уставный капитал на 21 декабря 2020 г. составляет 6 млрд 865 млн руб. Чистая прибыль в 2022 г. составила 848 млн 733 тыс. руб., чистые активы — 8 млрд 353 млн 252 тыс. руб. 

По данным издания, доля «Росспиртпрома» на рынке в 2022 г. составляла 46,6%, но на данный момент снижается. При этом в прошлом году объем рынка производства этилового спирта составил 60 млн декалитров, спирт произвели на 38 заводах.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз объясняет, что правительство выставляет на продажу основного изготовителя сырья для водки и ликероводочных изделий:  

Компанию-монополиста можно оценить в 30 млрд руб., то есть примерно в два годовых объема выручки предприятия. Это с учетом стоимости 1 л спирта в 60 руб., а также всего объема рынка в 60 млн декалитров и доли самого предприятия в 2022 г. в почти 47%, — уточнил эксперт.  

За первый квартал 2023 г. объем продаж спирта в РФ снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил 10,6 млн декалитров. Минфин говорит, что падение производства произошло на фоне сокращения спроса на крепкую алкогольную продукцию.  

Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из источников пополнения бюджета: доходы от продажи госимущества в 2024–2026 гг. могут составить 1,2 млрд руб. ежегодно.  

Ранее DK.RU рассказывал, что председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию, а также смелее использовать для целей развития финансовые резервы и госдолг, чтобы «обеспечить новую модель роста, опирающегося на внутренние ресурсы». 

В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, государственное добро должно в итоге попасть в частные руки, стать более прибыльным и эффективным и создавать новые рабочие места, — «это однозначно».      

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Крупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИККрупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИК
  • Путешествие льва и судьба медиаэкрана с улицы Вайнера. Продолжение историиПутешествие льва и судьба медиаэкрана с улицы Вайнера. Продолжение истории
  • Военный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часуВоенный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часу
  • «Тинькофф» передаст фото 30 млн клиентов в Единую биометрическую систему. Как отказаться?«Тинькофф» передаст фото 30 млн клиентов в Единую биометрическую систему. Как отказаться?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.