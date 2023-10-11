Чтобы пополнить бюджет. Силуанов заявил о приватизации «Росспиртпрома»

Приватизировать предприятие предложено в 2023 г. в ходе аукциона. По оценкам экспертов, монополиста рынка могут оценить в 30 млрд руб. Доля «Росспиртпрома» на рынке в 2022 г. составляла 46,6%.

Министр финансов Анатолий Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО «Росспиртпром», пишут «Известия». Предложение уже направлено главе Кабмина Михаилу Мишустину.

Для сохранения роли АО «Росспиртпром» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам, — говорится в документах Минфина.

Приватизировать предприятие предложено в 2023 г. в ходе аукциона.

Предприятие «Росспиртпром» находится в федеральной собственности, ему принадлежит восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях. Уставный капитал на 21 декабря 2020 г. составляет 6 млрд 865 млн руб. Чистая прибыль в 2022 г. составила 848 млн 733 тыс. руб., чистые активы — 8 млрд 353 млн 252 тыс. руб.

По данным издания, доля «Росспиртпрома» на рынке в 2022 г. составляла 46,6%, но на данный момент снижается. При этом в прошлом году объем рынка производства этилового спирта составил 60 млн декалитров, спирт произвели на 38 заводах.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз объясняет, что правительство выставляет на продажу основного изготовителя сырья для водки и ликероводочных изделий:

Компанию-монополиста можно оценить в 30 млрд руб., то есть примерно в два годовых объема выручки предприятия. Это с учетом стоимости 1 л спирта в 60 руб., а также всего объема рынка в 60 млн декалитров и доли самого предприятия в 2022 г. в почти 47%, — уточнил эксперт.

За первый квартал 2023 г. объем продаж спирта в РФ снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил 10,6 млн декалитров. Минфин говорит, что падение производства произошло на фоне сокращения спроса на крепкую алкогольную продукцию.

Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из источников пополнения бюджета: доходы от продажи госимущества в 2024–2026 гг. могут составить 1,2 млрд руб. ежегодно.

Ранее DK.RU рассказывал, что председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию, а также смелее использовать для целей развития финансовые резервы и госдолг, чтобы «обеспечить новую модель роста, опирающегося на внутренние ресурсы».

В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, государственное добро должно в итоге попасть в частные руки, стать более прибыльным и эффективным и создавать новые рабочие места, — «это однозначно».