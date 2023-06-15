«Это вопрос рентабельности»: правительство не против возвращения приватизации

В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, заявил Дмитрий Песков. Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке документа, который позволит государству выкупать активы.

Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила о подготовке документа, который позволит государству на приоритетных правах покупать западные активы со значительной скидкой. Это позволит приобретать активы по цене ниже рыночной с постпродажей таких активов с прибылью.

Детали выкупа иностранных активов с последующей продажей российским лицам еще обсуждаются, и окончательное решение по этой процедуре пока не принято, пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом, по мнению главы ЦБ, публичные компании по итогам таких сделок не должны закрываться:

Если выкупаются акции публичной компании, то она должна остаться публичной, она не должна закрываться… если непубличная компания, то нужно рассматривать вопрос целесообразности — это может быть не всегда целесообразно — вывод какой-то доли на рынок, какой доли, в каких пропорциях, — это как раз обсуждается.

В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такие идеи действительно постоянно на повестке дня», — сказал он. Приватизация всегда является конечным результатом, за исключением, возможно, ряда отраслей, в которых частный сектор «не может просто физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли». Но то, что государственное добро должно в итоге попасть в частные руки, стать более прибыльным и эффективным и создавать новые рабочие места, — «это однозначно».

По мнению представителя Кремля, «это вопрос рентабельности». «Главное, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок», — подчеркнул Песков. Всего, по данным ЦБ, с марта 2022 г. по март 2023-го было проведено около 200 сделок по выходу иностранных инвесторов из российских активов.

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