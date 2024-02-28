Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал партнером Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»).

Финансовая организация начнет выдавать кредиты малому и среднему бизнесу Свердловской области под поручительства института развития.

Гарантийная поддержка – одно из ключевых направлений деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Поручительства СОФПП значительно облегчают доступ бизнеса к заемным средствам на рынке кредитования. В 2023 г. фонд выдал МСП региона гарантии на сумму 16,6 млрд руб., что помогло бизнесу привлечь в банках более 36,8 млрд руб., — прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

С начала 2024 г. СОФПП выдал предпринимателям поручительства по кредитам на сумму 1,4 млрд руб. Гарантийная поддержка фонда позволила бизнесу получить в банках порядка 2,9 млрд руб.

О фонде Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») — региональный институт поддержки малого и среднего бизнеса, созданный Правительством Свердловской области в 2002 г. Деятельность СОФПП и всей входящей в него инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Финансовый, нефинансовый и имущественный инструментарий фонда помогает на всех этапах: на старте бизнеса, становлении и развитии, а также масштабировании и выходе на новые рынки. Инфраструктура поддержки предпринимателей и самозанятых представлена сетью из 5 представительств СОФПП в управленческих округах Свердловской области и 41 муниципальным фондом поддержки предпринимательства, а также креативным кластером «Домна», созданным для содействия развитию креативных индустрий.

По словам замгубернатора, финансовая поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу повышения доступности финансовых средств для бизнеса. В прошлом году фонд, выступающий ключевым институтом господдержки МСП в регионе, расширил лимит поручительств в два раза – до 100 млн рублей. Это позволяет бизнесу привлекать в банках средства на более капиталоемкие проекты. В области 38 кредитных организаций являются партнерами СОФПП по поручительствам, и сейчас в их числе один из крупнейших региональных банков — УБРиР, — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По данным фонда, средний размер поручительства составляет 6,2 млн руб., а средняя сумма кредита, обеспеченного гарантиями СОФПП, — 14,5 млн руб.

Компании малого бизнеса составляют ядро нашей клиентской базы в корпоративном сегменте. В прошлом году более 32 000 предприятий начали сотрудничать с УБРиР. Мы уверены, что возможность использовать гарантийные инструменты фонда будет востребована нашими действующими клиентами и привлечет в банк новых партнеров-предпринимателей. Важно, что мы стартуем с совместным проектом с ключевым институтом поддержки именно в нашем домашнем регионе, где сосредоточено две трети бизнеса банка. В дальнейших планах — заключить подобные соглашения со структурами содействия предпринимательству и на других территориях присутствия УБРиР, — сказал президент банка Алексей Долгов.

Все процедуры по оформлению поручительства происходят в банке, куда заемщик обращается за кредитом. Формально рассмотрение заявки на гарантии может занимать до пяти дней. Но собственные разработки в области скоринга позволяют фонду выносить решение в течение одного-двух дней.

Мы с радостью и гордостью принимаем в число наших банков-партнеров УБРиР. Фонд открыт для сотрудничества и новых проектов в этой сфере. Например, в прошлом году совместно с крупным федеральным банком мы разработали уникальный гарантийный продукт «Оптимум», использующий искусственный интеллект и позволяющий в считанные минуты рассмотреть заявку предпринимателя о выдаче поручительства по кредиту, — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.