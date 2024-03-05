«На бабки попадают общепит, УК и ТРЦ». Кто, сколько и почему должен платить за музыку?

Как использовать музыку на мероприятиях и не нарушить закон? Ведь практически за любую фонограмму нужно платить авторам, а штрафы драконовские. Причем платит не организатор, а владелец площадки.

Постепенно закручиваются гайки в сфере авторского и смежного права на музыку — растет количество претензий, судов и штрафов. В столицах — больше, но постепенно это просачивается и в регионы. Профессиональное сообщество организаторов публичных мероприятий всерьез озадачено — как работать, чтобы не нарваться на штрафы: за использование практически всей современной популярной музыки нужно выплачивать вознаграждение автору, если вы крутите ее на публичных мероприятиях.

В России есть только две аккредитованные государством организации, которые занимаются контролем в данной сфере — Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (РАО и ВОИС).

В Екатеринбурге прошла встреча индустрии развлечений, организованная праздничным агентством «Бусинка» и его основательницей Кристиной Нестеровой. Участники встречи смогли обсудить острые вопросы права с представителем РАО и ВОИС Егором Логиновым. DK.RU побывал на встрече, публикуем выступление спикера, вопросы участников, ответы на них и возможные пути решения, которые они для себя нашли.

Кто ответственен за незаконное использование музыки на мероприятии

Егор Логинов:

— С точки зрения юриспруденции музыка делится на два объекта интеллектуальной собственности: первый — это музыкальное произведение, второй — исполнение. Данными объектами занимаются две разные организации — РАО представляет права авторов (композиторов), а ВОИС — права исполнителей (певцов, музыкантов) и изготовителей фонограмм (звукозаписывающие фирмы).

В России по закону все музыкальные произведения становятся народным достоянием спустя 70 лет после смерти автора, и еще есть ряд русских народных песен, за которые платить не нужно.

За использование практически всей современной популярной музыки нужно выплачивать вознаграждение правообладателям, если вы осуществляете ее публичное исполнение. И тут обычно возникает вопрос — что является публичным исполнением, а что — нет. Ведь музыку можно слушать и во время семейных посиделок.

Законодатель достаточно четко определил: если вы транслируете музыку с помощью технических средств или живого исполнения в месте, открытом для свободного посещения, то это публичное мероприятие. Также публичным считается закрытое место, где присутствует много человек, не входящих в семейный круг. По Гражданскому и Семейному кодексам, решение о том, входят ли присутствующие на мероприятии в семейный круг, принимает судья.

Допустим, в работающем кафе играет музыка. Даже если в нем нет ни одного посетителя, это все равно считается публичным исполнением, и за музыкальные произведения и фонограммы нужно выплачивать вознаграждение. Сюда же относятся корпоративы. Но если в кафе кто-то празднует свой день рождения в кругу семьи, то это не публичное мероприятие, и гости могут слушать любую музыку бесплатно.

Конечно, здесь много нюансов. Бывает, что в кафе, рестораны и на другие объекты приглашаются исполнители, и на них пытаются перенести ответственность за то, что они поют песни, на которых у них нет прав. Так вот, по российскому законодательству ответственным является «лицо, владеющее местом, где осуществляется исполнение», то есть это владельцы кафе, ресторана, торгового центра и так далее.

Таким образом, если вы пригласили в ТРЦ аниматоров и пытаетесь их заставить платить за авторские смежные права, то это незаконно. Когда происходит фиксация нарушения, претензии предъявляются владельцу площадки. Он может снять с себя ответственность только если докажет, что данное помещение выбыло из его владения на это время, например, по договору аренды.

Даже если в договоре вы указали, что вы как организатор берете по своей воле ответственность за авторские и смежные права на себя, но у вас договор на проведение мероприятия, а не аренды, то данное положение ничтожно.

Как это работает в ТРЦ, УК, ТСЖ и на концертных площадках

Представители бизнес-сообщества отмечают, что чаще всего ТРЦ не передают организаторам праздников свои площадки в аренду. Их отношения определяются договорами о предоставлении услуг, причем чаще всего это «рыбы», скачанные из интернета, где не учитываются нюансы — какая музыка будет исполняться, кто имеет на нее права, кто за нее заплатил. Руководители высшего звена в этом просто не разбираются. Диджеи от ТРЦ, работающие на площадках, также ничего не знают про авторские права.

Егор Логинов отметил, что организаторы праздников, по идее, должны разъяснять партнерам, с которыми заключают договоры, нюансы своего дела, иначе для ТРЦ это может закончиться жалобой, судом и штрафом, что в дальнейшем плохо скажется на партнерстве.

По поводу ТРЦ я знаю, что там представители РАО и ВОИС проводят надзорные мероприятия, фиксируют нарушения и периодически предъявляют представителям торговых сетей соответствующие претензии. Юридически грамотные владельцы площадок должны досконально согласовывать репертуар (конкретные произведения, фонограммы), — рассказал Егор Логинов.

С микрофоном Кристина Нестерова, модератор встречи

Он также добавил, что на таких мероприятиях, как праздники дворов, поселков и городов, ответственность за музыку ложится на УК, ТСЖ и администрации муниципалитетов. При бесплатном, но ограниченном входе такие праздники юридически приравниваются к корпоративу.

«Мы, конечно, поняли, что не несем ответственность за использование музыки на мероприятиях, но получается, что мы как бы перекладываем ее на наших партнеров. Типа хотите Меладзе — будет вам Меладзе, но если на мероприятие заявятся проверяющие, вы попадете на бабки. Первое, что мы услышим в ответ на такое предупреждение — а что нам делать, вы же музыку включаете… А как ответить на это — мы не знаем», — недоумевают участники рынка — организаторы праздников.

Если вашему клиенту нужна популярная современная музыка, она 100% охраняемая. Ваш клиент должен понимать, что это стоит денег, которые надо закладывать в договор с тем, чтобы выплатить вознаграждение исполнителю. Иначе владельца площадки привлекут к гражданской ответственности. Это плохо сказывается на бизнесе, — парирует представитель РАО и ВОИС.

Почему представители индустрии праздников и развлечений не могут приобрести права на музыку

Процедура обращения в РАО и ВОИС за разрешением представляется малому и среднему бизнесу очень громоздкой. У них по несколько разноформатных праздников на неделе — на каждый песню не купишь. Да и представитель надзорной организации, по правде говоря, предложил не заваливать ее письмами и запросами — она их пока просто не переварит.

Дело в тонкостях. Есть авторы, которые самостоятельно распоряжаются своими произведениями, с ними заключаются договоры напрямую, на сайтах РАО и ВОИС есть эта информация. Срок исковой давности составляет три года, но он начинает отсчитываться с даты, когда автор узнал о нарушении его прав.

Диджеи в своей деятельности периодически перерабатывают чужие произведения, что легитимно только на основании лицензионного договора с правообладателем. Но бывают случаи, когда авторская принадлежность музыки не установлена. Такое музыкальное произведение называется «сиротским». В ближайшее время будет принят закон попорядку использования таких произведений.

В общем, дело еще не поставлено на поток. Участники рынка вносят свои предложения. Например, обязать диджеев делать регулярные отчисления в РАО и ВОИС, а организации, нанимающие их, будут возмещать им затраты. РАО и ВОИС как организации, состоящие из самих авторов, рассматривать рацпредложения не торопятся. Участники рынка предположили, что это связано с огромными штрафами за использование музыки.

Цена вопроса

Егор Логинов рассказал, что, согласно ст. 1301 ГК, ст.1311 ГК, штраф за незаконное использование одного музыкального произведения, фонограммы может составлять от 10 тыс. до 5 млн руб. Каждый правообладатель — автор, исполнитель и изготовитель — может предъявить свою претензию, а РАО и ВОИС — потребовать выплатить штраф каждому: РАО — в пользу автора, а ВОИС — в пользу исполнителя и изготовителя. Таким образом, минимальная сумма штрафа может составить 30 тыс. руб. за одну песню, а их на празднике могут быть десятки.

Если вы захотите заключить договор с РАО и ВОИС и заранее приобрести права на использование современной музыки на мероприятии, то есть разные тарифы, и они по-разному рассчитываются. Например, тариф для корпоративов рассчитывается исходя из площади помещения, в котором будет проходить мероприятие — 60 руб. за кв. м.

Как происходит процедура надзора

Вопрос, который волнует многих представителей бизнеса, — как фиксируется нарушение авторских прав на музыку:

Если действия полиции регламентированы и полицейские приходят в форме, то здесь все понятно. А если приходит какой-то человек в штатском к тебе на мероприятие, снимает его на видеокамеру и потом тебе прилетает иск?

«Любой человек в рамках самозащиты (не только РАО, ВОИС, но и обыкновенный потребитель) может снимать ваше мероприятие, это защита прав потребителя (авторских прав) на основании ст. 12, 14 ГК. То есть любой человек пришел, снял и ушел, он не обязан предупреждать и что-то вообще говорить — это его право. Не пустить человека на площадку нельзя, тут действует нарушение прав потребителя», — ответил Егор Логинов.

Незнание не освобождает от ответственности

Также Егор Логинов рассказал о правах на музыку в соцсетях:

— Онлайн-трансляция в соцсети может быть принята судом как факт сообщения по кабелю (в сети интернет). Размещение записи в интернете музыкального произведения — это размещение в открытом доступе, что тоже является нарушением исключительного права. Правообладатель может как минимум потребовать удаления, как максимум — предъявить иск. Однако в России подобная судебная практика пока не сложилась.

Об использовании иностранной музыки:

— РАО и ВОИС защищают права не только российских исполнителей, но и иностранных, и за их музыку также надо платить. Выплата вознаграждения в адрес иностранных правообладателей определяется Указом Президента Российской Федерации от 27.05.2022 № 322, т.е. они сейчас не выплачиваются, а аккумулируются на специальном счете.

Об использовании произведений иноагентов:

— У нас в государстве нет цензуры. Произведение, которое легитимно использовалось пять лет назад, вдруг из-за каких-то событий не может стать незаконным.

Об использовании кавер-версий музыкальных произведений:

— Кавер-группа не является юридическим лицом. Во-первых, переработка чужого произведения возможна только с согласия правообладателя, и то по лицензионному договору. Во-вторых, даже если в отчете по использованию авторских прав указывается переработанное произведение, первоначальный автор (не давший разрешение на переработку) должен получить вознаграждение.

О скачивании музыки из интернета:

— Скачивание из интернета на цифровой носитель при дальнейшем использовании является незаконным воспроизведением, по Гражданскому кодексу это означает копирование (тиражирование). Но ответственность наступает только при публичном исполнении, при личном использовании ответственности нет.

Альтернативные пути

РАО и ВОИС — единственная организация, занимающаяся надзором в данной сфере, но не единственная, с помощью которой можно приобрести права на использование музыки, есть альтернативные. Существуют организации, которые заключали договоры напрямую с правообладателями и представляют их. Получается, что они на договорной основе предоставляют им услуги по монетизации контента. У них можно недорого скачивать треки, регистрируя свои мероприятия под конкретную дату. Но есть нюанс — плейлисты там очень ограниченны, выбор музыкальных произведений и фонограмм небольшой.

«Мы хотим, чтобы в нашем государстве мы ничего не боялись, могли спокойно ставить музыку на мероприятиях», — в один голос заявляют представители профсообщества. Но как это сделать, им пока не совсем понятно.