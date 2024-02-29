Уральский бренд ювелирных украшений открыл бутик в Париже

В начале февраля основательница марки Avgvst Наталья Брянцева открыла бутик в Алматы, а в конце месяца — в столице Франции. Правда пока он принимает ограниченный круг посетителей.

Особенностью дизайна интерьера бутика Avgvst в Париже стали многочисленные граффити и фонтан с ювелирными изделиями и монетами.

Для всех желающих его двери откроются 3 марта. Пока с коллекциями марки могут познакомиться только гости Paris Fashion Week (проходит с 26 февраля по 5 марта).

Напомним, что 3 февраля 2024 г. открылся бутик Avgvst в Алматы, а летом 2023 г. — в Берлине. В преддверии этого события Наталья Брянцева отмечала в соцсетях, что компания запускает его в самое неподходящее время, что команде не хватает опыта и твердой почвы под ногами в новой стране, что приходится искать совершенно новых подрядчиков и выстраивать производственную цепочку с нуля.

В России бутики Avgvst работают в трех городах: в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее DK.RU рассказывал, как Наталья Брянцева оставила должность креативного директора рекламного агентства «Космос», чтобы заняться изготовлением ювелирных украшений.

Источник фото в тексте — личная страница Натальи Брянцевой в instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).