Екатеринбургский ювелирный бренд запускает первый магазин в Казахстане

3 февраля в Алматы откроется первый бутик ювелирного бренда Avgvst.

Where will this yellow camper go? (с англ: куда направится этот желтый фургон?). Сопутствующая песня равно примерно я. Казахская музыка — как плавать с маской на рифе. 03.02 — открытие в Алматы. А дальше — больше, — написала основательница и креативный директор марки Наталья Брянцева в соцсетях.