Екатеринбургский ювелирный бренд запускает первый магазин в Казахстане

Основательница марки, создающей «украшения для девушек, которые не носят украшений», сначала открыла магазин в Берлине, а теперь запускает бутик в Алматы.

3 февраля в Алматы откроется первый бутик ювелирного бренда Avgvst.

Where will this yellow camper go? (с англ: куда направится этот желтый фургон?). Сопутствующая песня равно примерно я. Казахская музыка — как плавать с маской на рифе. 03.02 — открытие в Алматы. А дальше — больше, — написала основательница и креативный директор марки Наталья Брянцева в соцсетях.

Источник фото: страница Натальи Брянцевой в соцсети компании Meta (запрещена в России).

Летом 2023 г. открылся первый бутик Avgvst в Берлине. В преддверии этого события Наталья Брянцева отмечала в соцсетях, что компания запускает его в самое неподходящее время, что команде не хватает опыта и твердой почвы под ногами в новой стране, что приходится искать совершенно новых подрядчиков и выстраивать производственную цепочку с нуля.

В России бутики Avgvst работают в трех городах: в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее DK.RU рассказывал, как Наталья Брянцева оставила должность креативного директора рекламного агентства «Космос», чтобы заняться изготовлением ювелирных украшений. В 2019 г. ее марка в числе других российских брендов приняла участие в Парижской неделе моды.

Напомним, что Екатеринбург занял третье место в рейтинге самых модных городов России. Консалтинговое агентство Fashion Consulting Group и Fashion Factory School провели исследование и определили, где в стране сейчас запускается больше всего модных брендов. Первое и второе места предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург.

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