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Екатеринбург занял третье место в рейтинге самых модных городов России

Екатеринбург занял третье место в рейтинге самых модных городов России
Иллюстрация: Неделя моды в Екатеринбурге

Составители рейтинга учитывали количество модных брендов, запущенных в городе. Правда, годовой оборот 90% екатеринбургских компаний из этой сферы не превышает 30 млн руб.

#МОДА#НОВОСТИ

Консалтинговое агентство Fashion Consulting Group и Fashion Factory School провели исследование и определили, в каких городах России сейчас запускается больше всего модных брендов. Первое и второе места предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург. Екатеринбург оказался на третей позиции.

Екатеринбург — один из самых прогрессивных в fashion-сфере городов России, в котором за последние несколько лет сформировалось новое поколение fashion-брендов, со своим собственным производством, отличным качеством. Мы видим огромный интерес со стороны покупателей. Основной проблемой на пути развития этих брендов является отсутствие опыта в розничной торговле и ограничение в сумме инвестиций в собственные торговые точки и маркетинг, — отметил управляющий партнер fashion-пространства Hi-Light Леонид Корысткин (цитата — «Моменты»).

Оборот 90% екатеринбургских компаний, которые вошли в выборку, не превышает 30 млн руб.   

Напомним, что один из самых известных и дорогих российских модных брендов 12storeez «родом» из Екатеринбурга. Его основали в 2014 г. сестры Марина и Ирина Голомаздины. В 2018 г. они стали победительницами премии издания «Деловой квартал» «Человек года» в спецноминации «Герой города». В 2023 г. бренд открыл магазин в самом большом торговом центре мира — Dubai Mall.

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