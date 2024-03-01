Здание ДОСААФ снесут ради расширения ТЦ Limerance

Архитектурный облик исторического центра Екатеринбурга продолжит меняться: эксперты разрешили снести шестиэтажное здание в стиле конструктивизма по улице Воеводина, 6.

Проект демонтажа, разработанный ООО «Росив», прошел госэкспертизу. Документация признана разработанной на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и отвечающей требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия.

В выданном акте указывается, что проведение предусмотренных работ не окажет негативного влияния на расположенные рядом шесть объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Среди них дом, в котором находился штаб областного Екатеринбургского комитета РСДРП (б) (ул. Малышева, д. 46), «Дом обороны» по (ул. Малышева, д. 31д / ул. Воеводина, д. 6. 5), госпиталь Екатеринбургского завода (ул. Воеводина, д. 5), здание Уральского горного училища (пр. Ленина, д. 28 / ул. Воеводина, д. 2), а также здания и сооружения Екатерининского завода «Монетка» и здание бывшей городской думы.

Ранее DK.RU рассказывал, в декабре 2022 г. выставленный на торгах лот (здание ДОСААФ и земельный участок под ним) за 154,5 млн руб. приобрел специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (структура «TEN девелопмент»).

По словам гендиректора «TEN девелопмент» Юрия Романовича, целью покупки было возведение на месте здания многофункционального комплекса смешанного назначения и расширения ТЦ Limerance.

Отметим, что здание на Воеводина не эксплуатируется с 2018 г., в нем более 20 лет не проводился капитальный ремонт. Владелец недвижимости, ДОСААФ, несколько раз выставлял строение на продажу, постепенно снижая цену с первоначально заявленных 200 млн руб. до 150 млн руб.