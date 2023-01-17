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Компания «TEN девелопмент» купила здание ДОСААФ

Компания «TEN девелопмент» купила здание ДОСААФ
Иллюстрация: DK.RU

За шестиэтажный объект в центре Екатеринбурга (Воеводина, 6 / Малышева, 31) и участок под ним компания заплатила 154,5 млн руб. В планах — расширение ТЦ Limerance.

#ГОРОД#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Здание ДОСААФ на Воеводина, 6 — образец конструктивизма. Однако в перечень объектов культурного наследия не включено. ДОСААФ несколько раз выставляло недвижимость на продажу, снижая цену — с 200 млн руб. до 170 млн руб., потом до 150 млн руб.

В декабре 2022 г. на торгах за лот боролись две компании — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (структура «TEN девелопмент»). Последний предложил наибольшую цену — 154,5 млн руб.

Судьба здания ДОСААФ пока не ясна.

Мы прорабатываем концепцию расширения ТЦ Limerance. На сегодняшний день можно сказать, что это будет многофункциональный комплекс смешанного назначения. Пока проект не готов, трудно сказать что-то определенное по поводу использования здания на Воеводина, 6. Но оно однозначно не является памятником архитектуры. Может быть, мы его приспособим. Может быть, на его месте начнем новое строительство, — говорит гендиректор «TEN девелопмент» Юрий Романович (цитата по 66.ру).

Напомним, что в новогодние праздники в Екатеринбурге снесли флигель усадьбы Волкова (перекресток Луначарского и Куйбышева). Градозащитники настаивали на том, что постройка имеет самостоятельную ценность, кроме того, важна как часть комплекса. Однако государственная историко-культурная экспертиза вынесла отрицательное заключение по объекту.

На месте флигеля компания из Тюмени, бенефициаром которой считается депутат Тюменской областной думы и председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин, сможет возвести около 14 тыс. кв. м жилья.

Автор: Виктория Говорковская
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