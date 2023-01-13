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Компания из Тюмени возведет ЖК на месте исторического здания. Его снесли в начале января

Компания из Тюмени возведет ЖК на месте исторического здания. Его снесли в начале января
Иллюстрация: 1723.ru

Под проект «расчистили» площадку в центре Екатеринбурга: во дворе усадьбы Волкова (перекресток Луначарского и Куйбышева). Бенефициаром компании-застройщика считается депутат Тюменской областной думы.

#ГОРОД#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Флигель усадьбы снесли 2 января. Градозащитники настаивали на том, что постройка имеет самостоятельную ценность, кроме того, важна как часть комплекса. Однако государственная историко-культурная экспертиза вынесла отрицательное заключение по объекту.

На освободившейся территории ООО «Куйбышева, 99» (юрлицо АО «Ньютон»), сможет возвести около 14 тыс. кв. м жилья. Как пишет РБК, основным бенефициаром компании считается депутат Тюменской областной думы и председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.

На сайте «Ньютона» указано, что продажи квартир в жилом комплексе в Екатеринбурге начнутся в 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2022 году в Екатеринбурге ввели более 1,5 млн. кв. м жилья — это исторический максимум. В то же время объемы продаж квартир по ДДУ в прошлом году не дают девелоперам оснований для оптимизма. 

Число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга к началу 2023 г. превысило отметку в 41,7 тысяч. Это еще один исторический рекорд. 

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Автор: Виктория Говорковская
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