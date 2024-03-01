Проблемы с двигателями. Серийные поставки самолетов SJ-100 и МС-21 перенесли на 2026 г.

Испытания показывают, что двигатели нужно дорабатывать. Если самолеты не начнут поступать в распоряжение авиакомпаний, то с 2027 г. на внутренних российских линиях может сложиться дефицит бортов.

Минпромторг и госкорпорация «Ростех» официально объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолетов SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300. Старт замещения западного флота был намечен на 2024 г., однако теперь откладывается на 2025–2026 гг. Глава «Ростеха» (объединяет предприятия авиапрома) Сергей Чемезов сказал:

У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу (...) Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах, — сказал он журналистам в кулуарах ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию.

«Коммерсант» пишет, что характеристики всех этих самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти сертификацию.

Например, для флагмана российского флота МС-21–310 ключевой проблемой стал более тяжелый планер. Собеседник издания сообщил, что масса пустого импортозамещенного самолета увеличилась на 5,75 тонн по сравнению с версией, когда использовались иностранные компоненты и западный двигатель. Это произошло за счет применения отечественного композита и новых систем самолета.

В итоге дальность полета при максимальной коммерческой загрузке в 20,3 т сократится до менее 2 тыс. км, а предельная высота полета составит 7 км.

В «Ростехе» заявили, что об окончательных характеристиках МС-21 можно будет говорить только в конце 2024 г.:

Поэтапная реализация программы снятия ограничений по мере летных испытаний позволит довести лайнер до параметров, отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний. Это касается и возможности обеспечения хорошей экономики эксплуатации в рамках широко принятого в российских авиакомпаниях диапазона дальности в пределах 3 тыс. км и вместимости порядка 150–170 пассажиров,— сказали в госкорпорации.

Главная проблема самолета Superjet 100 — двигатель ПД-8, который на испытаниях пока не подтвердил свои характеристики.

В конце декабря 2023 г. в ходе испытаний была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ по двигателю ПД-8. Задача — обеспечить его надежность во всех режимах и гарантировать безопасность эксплуатации, — сказал изданию представитель разработчика двигателя.

Ранее DK.RU рассказывал, что российские свечи зажигания для двигателя SaM146 самолета Superjet 100 (SSJ100) в 10 раз уступают по мощности зарубежным аналогам, которые прекратили поставлять в Россию из-за санкций. Импортные свечи обладали ресурсом 1000 часов эксплуатации. А свечи Уфимского агрегатного производственного объединения — с ресурсом 100 часов.

Согласно комплексной стратегии развития авиаотрасли до 2030 г. авиапром должен получить 1036 отечественных пассажирских самолетов. Из них 339 бортов за семь лет должна получить группа «Аэрофлот». Предполагалось, что первые шесть МС-21 будут поставлены в 2024 г., а еще 34 самолета в 2025-2026 гг. SJ-100 должны были поставить в авиакомпании еще в 2023 году, а с 2024 г. планировалось сдавать по 20 бортов. Ту-214 также ожидали получить в 2023 г., а в 2025 г. ожидалась поставка десяти Ил-114, но их поставки также откладываются из-за проблем с двигателем ТВ7-117.

В Минпромторге утверждают, что 16 «Суперджетов» и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности. В ведомстве отметили, что российский флот пополнится 600 самолетами к 2030 г.

В «Ростехе» говорят, что в 2026 г. корпорация планирует передать компаниям 30 новых самолетов SJ-100. При этом один Ту-214 уже был передан в специальной версии госзаказчику в 2023 г.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что сегодня возможности российской промышленности приоритезированы под задачи гособоронзаказа:

Окончание СВО станет мощнейшим стимулом для производства гражданской авиатехники. Высвободятся мощности и, что самое важное, специалисты.

В Российском союзе туриндустрии ранее заявляли, что с 2027 г. на внутренних российских линиях может сложиться дефицит бортов, поскольку российская авиационная промышленность не успевает вводить новые самолеты. В итоге частные перевозчики — прежде всего S7 и «Уральские авиалинии» — столкнутся с проблемами в обслуживании парка Airbus neo и будут вынуждены искать самолеты на вторичном рынке дружественных стран.

Ранее DK.RU рассказывал, что первый полет SJ-100 с отечественным двигателем состоится в первой половине 2024 г., сообщил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.