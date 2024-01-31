Двигатели Superjet 100 под угрозой: российские свечи оказались в 10 раз хуже импортных

До введения санкций в двигателе Superjet 100 использовались свечи зажигания американской Unison Industries с ресурсом 1000 часов эксплуатации, российский аналог едва выдерживает 100.

Российские свечи зажигания для двигателя SaM146 самолета Superjet 100 (SSJ100) в 10 раз уступают по мощности зарубежным аналогам, которые прекратили поставлять в Россию из-за санкций. До введения санкций перевозчики использовали свечи зажигания американской Unison Industries с ресурсом 1000 часов эксплуатации. Сейчас на эти двигатели ставят свечи Уфимского агрегатного производственного объединения с ресурсом 100 часов. После истечения этого времени их нужно менять.

Из-за того, что свечи нужно чаще менять, перевозчикам придется увеличивать расходы на их закупку. Так, авиакомпания «Россия», у которой самый большой парк SSJ100, планирует потратить на свечи в 2024 г. около 900 млн руб., рассказал источник. На сайте авиакомпании говорится, что у нее 78 самолетов Superjet 100, — таким образом на покупку свечей для каждого потребуется около 11,5 млн руб.

Источник, близкий к «Ростеху», отметил, что свечи, вероятно, могут работать и дольше:

В авиации нормально выпускать изделие на рынок на минимальном ресурсе, чтобы подтвердить его в процессе эксплуатации и поэтапно увеличивать.Отечественные свечи надежные, а то, что они исправно работают, — это ключевой аргумент.

Благодаря инструментам господдержки отрасли бюджет компенсирует «России» 90% от стоимости запчастей, пишет Forbes со ссылкой на источник в отрасли: «отечественная свеча зажигания с учетом мер господдержки сегодня обходится перевозчику значительно дешевле американской». Однако очевидно, что себестоимость каждого запуска двигателя увеличилась в разы с нескольких долларов до нескольких десятков ​​долларов.

Самолеты Superjet 100 есть в парке авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Азимут», «Ямал», «Ираэро», «Якутия», Red Wings, «Северсталь» и «Алроса».

Первый полет SJ-100 с отечественным двигателем состоится в первой половине 2024 г., сообщил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По данным ОАК, пробные двигатели уже установили на опытных самолетах, испытания начнутся после получения разрешения. Всего в 2024 г. запланирован выпуск более 40 двигателей ПД-8. В сентябре сообщалось, что системы управления двигателем успешно прошли испытания экстремально высокими температурами.

Первый полет SJ 100 с российскими двигателями ПД-8 так и не состоялся, хотя планировался до конца этого года, рассказывал ранее DK.RU.