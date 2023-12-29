Sukhoi Superjet 100 скоро взлетит. Назначен новый срок испытаний для самолета

Пробные российские двигатели доработаны и установлены в опытные самолеты. Испытания начнутся после получения разрешения, затем SJ-100 заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры.

Первый полет SJ-100 с отечественным двигателем состоится в первой половине 2024 г., сообщил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По данным ОАК, пробные двигатели уже установили на опытных самолетах, испытания начнутся после получения разрешения.

Ранее Дмитрий Песков утверждал, что SJ-100 заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и станет одним из основных самолетов для отечественных авиакомпаний. В рамках импортозамещения в нем заменили более 40 иностранных систем и агрегатов. Двигатель ПД-8 впервые запустили именно на самолете SSJ-100. Всего в 2024 г. запланирован выпуск более 40 двигателей ПД-8. В сентябре сообщалось, что системы управления двигателем успешно прошли испытание экстремально высокими температурами.