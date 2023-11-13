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Поставки импортозамещенных двигателей SJ 100 провалились из-за технической неготовности

Поставки импортозамещенных двигателей SJ 100 провалились из-за технической неготовности
Иллюстрация: РИА Новости

Отдельные чиновники считают, что рейсы на этих моделях могут начаться во второй половине или в конце 2024 г., однако технические специалисты считают их оптимистами.

#НОВОСТИ

Первый полет SJ 100 с российскими двигателями ПД-8 так и не состоялся, хотя планировался до конца этого года. Передачу первых двух лайнеров Superjet 100 (SJ 100), импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, окончательно перенесли из-за технической неготовности продукта, пишут РИА Новости. Рейсы на этих моделях могут начаться лишь во второй половине или в конце 2024 г. 

В настоящее время специалисты сосредоточены на проведении полноценного комплекса испытаний, в том числе проверки двигателя, который является самой сложной технической системой. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев указал, что объем изменений на SJ 100 по сравнению с SSJ 100 колоссальный, а сопутствующие технические риски высоки. По его мнению, прогноз по срокам часто зависит от чиновников, которые «формируют чрезвычайно оптимистичную картину для докладов наверх».

Формально техническая приемка самолетов может состояться раньше третьего квартала 2024 г., в таком случае сами самолеты останутся на территории производителя, пока не завершится сертификация. Представитель «Ростеха» не назвал точные сроки, но указал, что передача самолета состоится только после того, как возникнет уверенность в безопасности всех систем. 

Старт коммерческих поставок регионального самолета Ил-114-300, которые должны были начаться в 2023 г., перенесли на 2026 г. Причиной была названа неготовность двигателей. Также о переносе сроков поставок в общении с заказчиками говорит завод-производитель региональных самолетов ТВРС-44. 

Ранее DK.RU рассказывал о планах совершить полет на иммпортозамещенных SJ-100 с российским двигателем ПД-8 уже в декабре 2023 г. В «Ростехе» рассказали, что SJ-100 заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и станет одним из основных самолетов для отечественных авиакомпаний. В рамках импортозамещения в нем заменили более 40 иностранных систем и агрегатов. Для кабин экипажа Sukhoi Superjet 100 и внешнего светового оборудования самолета стекла выпускает Обнинское научно-производственное предприятие «Технология». Их полностью производят из российских материалов, остекление оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло проверки на стойкость при столкновении с птицами.
Автор: Андрей Широков
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