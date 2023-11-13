Поставки импортозамещенных двигателей SJ 100 провалились из-за технической неготовности

Отдельные чиновники считают, что рейсы на этих моделях могут начаться во второй половине или в конце 2024 г., однако технические специалисты считают их оптимистами.

Первый полет SJ 100 с российскими двигателями ПД-8 так и не состоялся, хотя планировался до конца этого года. Передачу первых двух лайнеров Superjet 100 (SJ 100), импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, окончательно перенесли из-за технической неготовности продукта, пишут РИА Новости. Рейсы на этих моделях могут начаться лишь во второй половине или в конце 2024 г.

В настоящее время специалисты сосредоточены на проведении полноценного комплекса испытаний, в том числе проверки двигателя, который является самой сложной технической системой. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев указал, что объем изменений на SJ 100 по сравнению с SSJ 100 колоссальный, а сопутствующие технические риски высоки. По его мнению, прогноз по срокам часто зависит от чиновников, которые «формируют чрезвычайно оптимистичную картину для докладов наверх».

Формально техническая приемка самолетов может состояться раньше третьего квартала 2024 г., в таком случае сами самолеты останутся на территории производителя, пока не завершится сертификация. Представитель «Ростеха» не назвал точные сроки, но указал, что передача самолета состоится только после того, как возникнет уверенность в безопасности всех систем.

Старт коммерческих поставок регионального самолета Ил-114-300, которые должны были начаться в 2023 г., перенесли на 2026 г. Причиной была названа неготовность двигателей. Также о переносе сроков поставок в общении с заказчиками говорит завод-производитель региональных самолетов ТВРС-44.