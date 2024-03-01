Токио заморозил активы Тинькофф-банка и ввел санкции против «Калашникова» и «Алмаз-Антея»

Японское правительство запретило поставлять подсанкционным компаниям товары, которые способствуют укреплению промышленности в России. Ограничения в отношении Тинькофф Банка вступят в силу 31 марта.

Правительство Японии ввело санкции против 12 человек и 36 организаций, связанных с Россией. Как пишет «Коммерсант», под ограничения попали в том числе концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей», а также Тинькофф-банк.

К санкционным теперь относятся ФГУП «Атомфлот», концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, «Базальт», ОСК, компании «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника», «Ангстрем», научно-производственные объединения «Аврора» и «Импульс», конструкторское бюро «Новатор».

Японское правительство запретило поставлять этим компаниям товары, которые могут способствовать укреплению промышленности в России, а также алмазы, которые обработаны за пределами России. Кроме того, Токио заморозил активы Тинькофф Банка, ГТЛК, ФГУП «Атомфлот», конструкторского бюро «Новатор» и др. Ограничения в отношении Тинькофф Банка вступят в силу 31 марта, уточняется в сообщении.

Среди физлиц, которые попали под санкции, — сын экс-губернатора Красноярского края и владелец «Сибуголь» Артем Усс, а также детские омбудсмены в Калужской, Ростовской и Белгородской областях Ирина Агеева, Ирина Черкасова и Галина Пятых, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир полка спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

Ранее DK.RU рассказывал, что Япония 22 февраля расширила список товаров, которые запрещается экспортировать в Россию. В частности в РФ теперь запрещено поставлять (в том числе через третьи страны) обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, а также детали для различного вида станков.