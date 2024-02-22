Япония запретила экспортировать в Россию еще пять видов товаров

Нельзя экспортировать токарные и фрезерные станки с ЧПУ, а также детали для различного вида станков. Япония будет внимательно следить, чтобы оборудование не поставлялось в Россию через третьи страны.

Япония расширила список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. Как пишет «Коммерсант», в санкционный список попали категории товаров, которые могут быть использованы для производства оружия.

В частности в Россию запрещено поставлять (в том числе через третьи страны) обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, а также детали для различного вида станков.

При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров, — отметили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии

До сих пор Япония запрещала поставлять в Россию детали для интегральных схем, оборудование для систем связи, диоды, транзисторы и цифровые камеры, оптическое оборудование, детали для проектирования и производства полупроводников.

Мы призываем экспортеров сверяться с этим списком в случаях поставок в третьи страны и устанавливать конечную страну поставки и конечного получателя товара, — уточнили в мнистерстве.

Ранее Япония запретила продажу большинства подержанных автомобилей в Россию, а также автомобилей с двигателями более 1,9 л, гибридных машин и электромобилей. Под запрет ввоза в Россию также попали яхты и поезда.

Напомним, что в конце 2023 г. Казахстан запретил экспортировать в Россию 106 видов товаров из-за санкций. Среди товаров, попавших под запрет на экспорт, оказались дроны и их комплектующие, чипы и специальная электроника.