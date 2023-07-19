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Японские власти планируют запретить экспорт в Россию б/у автомобилей

Японские власти планируют запретить экспорт в Россию б/у автомобилей
Иллюстрация: rally36.ru

Речь идет о повторении последних ограничений ЕС — санкции коснутся всех легковых машин, в том числе электромобилей и гибридов, на которые в январе—мае пришлось как минимум 26,3% поставок в РФ.

#НОВОСТИ

Япония хочет запретить экспорт в РФ автомобилей с двигателем объемом свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов, сообщает Коммерсантъ. В рамках 11-го пакета, введенного властями Евросоюза в конце июня, легковые автомобили были исключены из отдельного списка предметов роскоши, которым запрещался их ввоз в РФ. Теперь их экспорт полностью запрещен, включая подержанные, но введена оговорка в ряде таможенных кодов, согласно которой запрет коснется только автомобилей с двигателем от 1,9 л.

Сейчас инициатива японских властей вновь повторяет последние изменения в европейских санкциях. С апреля 2022 г. из Японии в РФ уже нельзя было вывозить автомобили дороже ¥6 млн, что эквивалентно €44,1 тыс., что на тот момент примерно соответствовало ограничениям со стороны ЕС, которые касались машин дороже €50 тыс. По данным Yomiuri, новые изменения экспортных ограничений могут быть приняты в июле, а вступят в силу с августа.

Из таможенной статистики Японии следует, что за январь-май 2023 г. в РФ было экспортировано 91,7 тыс. автомобилей на ¥110 млрд (€713,1 млн), практически все они — подержанные. Существенная доля этого объема — почти 24,1 тыс. машин, или 26,3%,— приходилась на подержанные автомобили с двигателем от 1 л до 1,5 л. Еще 18,4 тыс., или 18,1%,— с двигателем от 1,5 л до 3 л. 

Дальневосточные СМИ писали, что б/у автомобили из Японии продаются на авторынках, поступая туда через перекупщиков. Речь в запрете идет о гибридах предыдущих поколений, например Toyota Prius, популярных на Дальнем Востоке и в Сибири. В случае введения ограничений на их поставки покупатели могут переориентироваться на ДВС или машины из Китая.

Напомним, DK.RU рассказывал, что с 1 августа утильсбор для физлиц, которые продадут автомобиль раньше чем через 12 месяцев после ввоза, вырастет на сумму от нескольких сотен тысяч до 1,2 млн руб. Участники дилерского сообщества уже отмечали, что такой рост приведет к переходу рынка в серую зону. При этом импорту, по крайней мере сейчас, не способствует ослабление рубля, которое при самостоятельном ввозе небольших партий или единичных автомобилей ведет к их моментальному удорожанию.

Автор: Андрей Широков
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