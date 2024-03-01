Состояние российских миллиардеров с начала 2024 г. выросло на $11 млрд

Российские бизнесмены успели заработать по паре миллиардов долларов с начала 2024 г., но есть и те, кто понес убытки. Например, Геннадий Тимченко за два месяца 2024 г. потерял $1 млрд.

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, больше всего за два месяца 2024 г. состояние выросло у сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, он заработал $3,86 млрд, его состояние составило $22,7 млрд.

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов за 2024 г. успел увеличить состояние на $2,08 млрд, до $23 млрд.

Тройку лидеров замыкает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2024 г. заработал $1,51 млрд, увеличив состояние до $26,2 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин стал богаче на $1,49 млрд, его состояние теперь оценивается в $25,4 млрд .

Наибольшие убытки в начале года понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на $1 млрд, до $13,2 млрд. Убытки бизнесмена Алишера Усманова составили $875 млн, состояние — $20,2 млрд. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон потерял за два месяца 2024 г. $710 млн, его состояние оценивается в $26,8 млрд.

Как рассказывал DK.RU, за 2023 г. богатейшие люди России увеличили свое совокупное состояние за год на $32,01 млрд.

Напомним, что список Bloomberg Billionaires Index уже 12 лет транслирует данные о состояниях 500 богатейших людей планеты. ТОП-500 последние годы попеременно возглавляют Илон Маск и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно. Состояние каждого оценивается примерно в $240 млрд.