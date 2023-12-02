Российские миллиардеры разбогатели еще больше. Лидером стал Вагит Алекперов

Впервые с апреля 2022 г. число миллиардеров в мире выросло на 7%. Для составления индекса используют стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Согласно докладу UBS, с апреля 2022-го по апрель этого года число миллиардеров в мире выросло на 7% — с 2376 до 2544 человек, пишет Коммерсантъ. Их совокупное благосостояние, за год до этого снизившееся почти на 20%, выросло на 9%, до $12 трлн. Причем впервые за девять лет исследований миллиардеры накопили большую часть средств за счет наследства. Для составления индекса используют стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, в том числе 25 россиян. На 1 декабря их совокупное состояние оценивается $316,82 млрд. С начала года совокупное состояние богатейших российских миллиардеров выросло на $38,575 млрд. Значительнее всего — у совладельца компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова.

С января по декабрь его состояние увеличилось на $9,14 млрд, до $24,5 млрд. Самым большим остается состояние самого богатого российского миллиардера — одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина. С начала года его состояние выросло на $2,11 млрд, до $30,7 млрд. На втором месте — совладелец компании НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $2,71 млрд, до $27,3 млрд. На третьем месте по-прежнему Вагит Алекперов — на $9,14 млрд, до $24,5 млрд.

На четвертом месте бенефициар НЛМК Владимир Лисин, состояние которого выросло на $3,07 млрд, до $22,9 млрд. На пятом месте Алишер Усманов («Металлоинвест» и «Мегафон»). Его состояние выросло на $1,87 млрд, до $20,3 млрд. На шестой строчке бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние выросло на $618 млн — до $19,3 млрд.

Седьмое место занимает экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние выросло на $4,03 млрд, до $17,2 млрд. С девятого на восьмое место переместился Михаил Прохоров («Онэксим»). С начала года его состояние выросло на $1,81 млрд, до $15 млрд. Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко опустился на девятую строчку, его состояние выросло на $2,69 млрд с начала года, до $14,5 млрд. На десятом месте основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние выросло на $652 млн, до $12 млрд.

Несмотря на то что почти все участники списка за год разбогатели, были и те, кто потерял некоторую часть состояния. Самые серьезные убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов — его состояние упало на 650 млн долларов, до $8,34 млрд. Однако за месяц ему удалось сократить убытки вдвое.

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать доли в Альфа-банке другому акционеру банка Андрею Косогову за 178 млрд руб. ($2,3 млрд), рассказывал весной DK.RU. Доля Авена в Альфа-банке год назад составила 12,4%, у Фридмана — 32,9%, в совокупности им принадлежит более 45% Альфа-банка.