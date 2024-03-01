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В России ввели обязательную маркировку пчел, куриц, свиней и овец

В России ввели обязательную маркировку пчел, куриц, свиней и овец
Иллюстрация: РИА Новости

Учет животных может быть индивидуальным, например, для коров, и групповым — для пчел, свиней, оленей, рыбы. Пчел нужно маркировать не позднее 14 дней после заселения в улей.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

С 1 марта 2024 г. в России становится обязательной маркировка и учет животных для сельскохозяйственных компаний, фермеров и владельцев ЛПХ, пишет «Ветеринарная жизнь». Кроме того, маркировке должны быть подвергнуты все служебные животные.

В постановлении правительства № 550 содержится полный перечень животных, подлежащих маркировке, а также правила ведения их учета. 

В список животных, которые в обязательном порядке должны быть промаркированы, входят: крупный рогатый скот (в том числе буйволы и яки), лошади, верблюды, пчелы, свиньи, овцы и козы, вся домашняя птица (в том числе куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы), олени, пушные звери (в том числе лисицы, соболя, норки, песцы), кролики, рыбы и другие объекты аквакультуры.

Учет животных будет вестись в системе «Хорриот» — компоненте Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) в области ветеринарии. 

Крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу и лошадей нужно внести в систему до 1 сентября 2024 г. Пчел, верблюдов, оленей, пушных зверей, кроликов — до 1 сентября 2025 г., рыбу и служебных животных — до 1 марта 2026 г., а овец и коз — до 1 сентября 2026 г. 

Учет животных может быть индивидуальным, например, для коров, и групповым — для пчел, свиней, оленей, рыбы. 

Для маркирования крупного рогатого скота можно использовать бирки, ошейники, электронные метки. Провести маркировку необходимо не позднее 30 календарных дней после рождения. Поросят, овец и коз ветправила также предписывают маркировать в первый же месяц после рождения.

Пчел нужно маркировать не позднее 14 дней после заселения в улей. Для маркирования используется специальное табло, оно закрепляется на внешней стенке улья. На табло размещается двухмерный штриховой код, содержащий уникальный номер данной группы.

Маркировка должна будет помочь отследить все этапы жизни животного и предотвратить распространение заразных болезней, поскольку поможет оперативно выявить их источник.

В Россельхознадзоре изданию рассказали, что наличие у животных маркировки может проверить госветслужба субъекта РФ при проведении противоэпизоотических мероприятий, а также при оформлении ветеринарных сопроводительных документов для перемещения животных:

Сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора могут проверить маркировку животных в рамках отдельных контрольно-надзорных мероприятий, обследований, а также при оформлении экспортных ветеринарных сертификатов.

За нарушение ветеринарных правил и норм, в том числе за неисполнение обязанности по идентификации и учету животных предусматривается максимальный штраф до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности предприятия до 60 суток.

Ранее DK.RU рассказывал, что Китай разрешил начать ввоз из России свинины, сняв ограничения, наложенные еще в 2008 г. За счет рынка Китая общий экспорт данной продукции из России способен достичь 400-500 тыс. т в год.

Автор: Екатерина Круглова
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