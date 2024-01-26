Китай отменил запрет на импорт свинины из России впервые за 15 лет

Китай разрешил начать ввоз из России свинины, сняв ограничения, наложенные еще в 2008 г. За счет рынка Китая общий экспорт данной продукции из России способен достичь 400-500 тыс. т в год.

Китайские власти в сентябре 2023 г. отменили временные ограничения, связанные с африканской чумой свиней, которые действовали в отношении России с 2008 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление КНР. По оценкам Национального союза свиноводов (НСС), экспорт российской свинины в КНР может составить 150-200 тыс. т в год. Россельхознадзор в течение 10 лет проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая.

«Завершился важный, многолетний этап работы, — сообщил генеральный директор НСС Юрий Ковалев. — И государство, и бизнес в течение 15 лет добивались признания регионализации Китаем. Понимание, что это все-таки произойдет, появилось в конце 2020 г., когда страна признала регионализацию Франции».

Многоступенчатая процедура включала в себя переговорный процесс, организацию визитов представителей Китая в Россию, работу по профилактике, диагностике и предотвращению распространения АЧС, деятельность научно-исследовательских институтов и лабораторий Россельхознадзора, а также подготовку обширных материалов по всем запросам таможни КНР.

Окончательному решению предшествовали многолетние переговоры — в декабре 2023 г. по итогам визита главы правительства России Михаила Мишустина в Пекин был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой в КНР.

«Русагро» может стать одним из ключевых бенефициаров открытия китайского рынка. Сейчас компания занимает третье место в России по производству свинины. Еще одним поставщиком станет «Мираторг». В пресс-службе компании 19 января говорили «Агроинвестору», что компания приступила к подготовке отправки первой партии свинины со совей производственной площадки, расположенной в Белгородской области.

В 2023 г. «Мираторг» увеличил производство свинины на 21%, что позволяет не только обеспечивать внутреннюю потребность рынка, но и наращивать экспортный потенциал, в планах 2024 г. — прирасти еще на 17%. В «Мираторге» уточняли, что отправка свинины в КНР пройдет по железной дороге, время доставки от момента загрузки на распределительном центре в Белгородской области до пункта назначения составит 14 дней:

Есть позиции, которые пользуются высоким спросом в Китае, и при этом не востребованы в России. Для производителя реализация этих товарных направлений там, где они востребованы, существенно снижает себестоимость основной мясной продукции, способствует развитию собственного производства, — отреагировала пресс-служба Мираторг.

Ковалев рассказал, что открытие рынка Китая является важным событием для свиноводческой отрасли. По его словам, на уже доступных рынках предел поставок практически достигнут, и дальнейший рост там почти невозможен. Россия экспортирует значительные объемы свинины во Вьетнам и Беларусь — на каждую из этих стран приходится 80-90 тыс. т в год. Согласно оценкам союза, импортный рынок Китая составляет 2,5-3 млн т продукции свиноводства в год и будет оставаться на таком уровне еще долгие годы. В случае удачного развития событий есть реальная возможность суммарно экспортировать около 500 тыс. т свинины в течение двух-четырех лет.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца. Но Ковалев подчеркнул, что снятие ограничений не предполагает начала поставок уже завтра. Предполагается, что в течение ближайшего месяца китайская сторона направит российской вопросы и требования, после чего над ними начнет работать Россельхознадзор.

Причиной длительных ограничений на импорт свинины стала в том числе вероятность заражения поголовья Китая чумой свиней. В сентябре Россельхознадзор выявил около 10 случаев попадания в магазины Рязанской, Брянской, Владимирской и других областей зараженной африканской чумой свинины. Для человека она не опасна, но из-за вируса, легко передающегося между странами, может сократиться поголовье свиней. Всего в России с начала года выявлено 38 вспышек заболевания среди домашних свиней и 26 — среди кабанов.