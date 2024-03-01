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В мае 2024 г. из Екатеринбурга запустят рельсовый круиз на Кавказ

В мае 2024 г. из Екатеринбурга запустят рельсовый круиз на Кавказ
Иллюстрация: unsplash.com

Туристический поезд в формате «отель на колесах» позволит путешественникам за 10 дней посетить достопримечательности северокавказских республик России.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Маршрут составлен так, чтобы ночь туристы проводили в вагоне, а день посвящали прогулкам и экскурсиям. Пассажиры поезда будут размещаться в комфортабельных купе и СВ, оборудованных кондиционерами, биотуалетами и розетками для зарядки гаджетов. Для полноценного отдыха и восстановления сил в состав включат отдельный вагон-душевую, вагон-бар и вагон-ресторан, где, помимо стандартного меню, можно будет заказать блюда национальной кухни посещаемых регионов.

В расписании поездки предусмотрены остановки в Черкесске, Нальчике, Грозном и  Дербенте. Туристы смогут увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по побережью Каспийского моря и подняться на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус  (5642 метра над уровнем моря). Также можно отойти от проторенных дорог, взять организационные моменты на себя и самостоятельно составить индивидуальную программу осмотра культурных и природных достопримечательностей, посетив, например, крупнейший в Европе песчаный бархан Сары-Кум, самую высокогорную православную обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, мемориал в Геналдонском ущелье, посвященный памяти Сергея Бодрова, или мечеть «Гордость мусульман» в Шали. Слушать водопады или национальную музыку, осматривать скальные крепости или бродить по рядам громкоголосых рынкоы, наслаждаться видами живописных долин или традиционным гостеприимством в местных ресторанах, проверить свою выдержку на знаменитых горные качелях, парящих над пропастью, или учиться национальному танцу — выбор оставлен за участниками круиза.

Первый тур был запущен из Москвы и назван «Жемчужина Кавказа». В летнем сезоне 2021 г. проект получил премию «Сделано в России», учрежденную при поддержке Ростуризма. Первый круизный поезд из Екатеринбурга отправится в путь 8 мая, сообщила пресс-служба СвЖД.

Ранее DK.RU рассказывал о запуске прямых авиаперелетов перелетов из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам). Также были возобновлены регулярные прямые рейсы в грузинские города Тбилиси и Кутаиси, напоминает Justmedia.ru.

Автор: Мария Смирнова
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