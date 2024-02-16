Из Кольцово запустят прямой рейс во Вьетнам

В апреле авиакомпания из Казахстана запустит прямые перелеты из Екатеринбурга в Нячанг. Но есть нюанс: самолеты будут садиться на дозаправку в Алма-Ате.

Авиакомпания Sunday Airlines начнет летать в Нячанг из Екатеринбурга с 11 апреля. Перелеты будут осуществляться раз в 10–11 дней (по понедельникам и четвергам).

Лайнеру потребуется часовая дозаправка в Алма-Ате, во время которой пассажиры будут оставаться в самолете.

Время полета из Екатеринбурга в Алма-Ату составит три часа, из Алма-Аты в Нячанг — семь часов.

Sunday Airlines — дочерняя компания крупного казахстанского авиаперевозчика SCAT. Она была создана в 2013 г. для выполнения чартерных рейсов.

Напомним, что в декабре 2023 г. вступили в силу поправки в федеральный закон № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Правила ужесточились. И у уральских туристов начали выявлять ошибки в документах. Из-за них они сталкиваются с проблемами при выезде за границу и возвращении на родину.

Ранее DK.RU сообщил, что «Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул.

Удобное расписание рейсов позволит спланировать стыковку в Стамбуле с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии и обратно, ведь оно составлено с учетом вечернего разлета из турецкого аэропорта и утренней волны прилетов, — сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

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