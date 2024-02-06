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«Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

«Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
Иллюстрация: DK.RU

Полеты запланированы четыре раза в неделю. Как отметили в авиакомпании, расписание рейсов составлено так, чтобы пассажиры могли спланировать удобную пересадку на рейсы в города Европы и Азии.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Стамбул. Они будут осуществляться на регулярной основе с 8 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

«Удобное расписание рейсов позволит спланировать стыковку в Стамбуле с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии и обратно, ведь оно составлено с учетом вечернего разлета из турецкого аэропорта и утренней волны прилетов», — сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Согласно расписанию рейса «Екатеринбург-Стамбул», вылет из Международного аэропорта Кольцово запланирован на 11:45, прилет — в 15:00, вылет из Международного аэропорта Стамбул — в 16:30, прилет в Екатеринбург — в 23:15.

Напомним, что в начале января авиакомпания запустила ежедневные рейсы в Стамбул из Жуковского. Сейчас улететь из Екатеринбурга в этот турецкий город можно прямыми рейсами компании «Аэрофлот» или с пересадкой через Москву или Баку.

Ранее мы писали, что «Уральские авиалинии» смогут летать за границу на 19 самолетах Airbus. Авиакомпания завершила процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением. И объявила о расширении зарубежной полетной программы. 19 самолетов Airbus из парка «Уральские авиалиний» теперь оформлены в российскую собственность.

Читайте также на DK.RU: Уральцы — перелетные птицы. В Авиасейлс рассказали, куда и зачем летают из Екатеринбурга.

Автор: Татьяна Юстус
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