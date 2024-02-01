Уральцы — перелетные птицы. В Авиасейлс рассказали, куда и зачем летают из Екатеринбурга

Сервис посчитал, в какие страны и города чаще всего летают из Кольцово, а также представил статистику перелетов в столицу Урала из других регионов. Бонус — презентация лимитки чемоданов.

31 января в Екатеринбурге прошла пресс-конференция крупнейшего сервиса для покупки авиабилетов — Авиасейлс. Креативный продюсер сервиса Ксения Токарева рассказала об особенностях путешествий жителей Урала и на Урал.

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Кто и зачем летит в Екатеринбург

За последний год число визитов в Екатеринбург увеличилось на 11%. Интерес путешественников, отметила Ксения, подстегивают культурные мероприятия, такие как Ural Music Night и фестиваль уличного искусства Stenograffia. В этом году много гостей из других регионов страны привлекло и празднование 300-летия города — в даты проведения мероприятий число бронирований билетов в Екатеринбург на Авиасейлз выросло на 14%.

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Чаще всего в Екатеринбург прилетают из Москвы (в среднем на четыре дня, средний чек составляет 10 600 руб.), Санкт-Петербурга (шесть дней и 12 600 руб.), Сочи (семь дней и средний чек в 14 600 руб.), Уфы (три дня, 8 800 руб.), Самары (четыре дня, 11 300 руб.).

Растет и деловая активность, «Авиасейлс для бизнеса» отмечает рост продаж корпоративным клиентам на 13%. Город стал третьим по популярности направлением для деловых путешествий в России после Москвы и Санкт-Петербурга. «По работе» в столицу Урала чаще всего летят из Москвы, Санкт-Петербурга, Новоуральска, Сочи, Новосибирска.

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Куда летают уральцы

В прошедшем году на зарубежные страны пришлось 19% бронирований пользователей из Екатеринбурга. Главными направлениями стали:

Ереван, средний чек 29 200 руб.;

Стамбул, средний чек 40 200 руб.;

Астана, средний чек 22 300 руб.;

Дубай, средний чек 59 800 руб.;

Анталья, средний чек 41 700 руб.;

Баку, средний чек 37 000 руб.;

Минск, средний чек 24 800 руб.;

Пхукет, средний чек 46 000 руб.;

Тбилиси, средний чек 45 532 руб.

81% всех перелетов пользователей Авиасейлс из Екатеринбурга пришелся на российские направления. В топе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Самара, Уфа, Новосибирск, Казань.

Перелеты с детьми в прошедшем году составили только 9% бронирований. Чаще всего эти пассажиры летели в Сочи, Махачкалу, Дубай, Пхукет и Анталью.

Всего в 2023 г. екатеринбуржцы провели в воздухе более 91 604 916 часов, посетили 105 стран, налетали в общей сложности 880 190 264 км и провезли более 2 232 600 кг. багажа.

Впрочем, летать с багажом уральцы не слишком любят. Согласно статистике сервиса, куда чаще (83% на внутренних направлениях) пассажиры из Екатеринбурга бронируют перелеты без багажа, только с ручной кладью. Чтобы путешествие налегке было более стильным и комфортным, Авиасейлс и художник Илья Мозги разработали дизайн чемоданов, которые можно брать в салон самолета. Вдохновением для выполненных в фирменном голубом цвете сервиса чемоданов стали птицы, встречающиеся на Среднем Урале.

В итоге публике были представлены забликладь, утконом-класс, джетлаграч, авиацапля и багажаворонок. Они украсили чемоданы, которые теперь можно выиграть в соцсетях Авиасейлс.

Я нашел для себя точки пересечения перелетных птиц с путешественниками Урала. Мы все очень разные, по-разному летаем, переносим длительные перелеты и ведем себя в самолетах. Главное, что нас объединяет — это среда обитания и большое желание летать. Опираясь на схожие черты уральских путешественников и перелетных птиц, мы разработали серию принтов, — рассказал Илья Мозги на презентации проекта.

Напомним, в минувшем декабре аэропорт Кольцово принял рекордное число пассажиров: 7 млн человек. Как отметил исполнительный директор воздушного порта Александр Пастухов, к концу 2023 г. пассажиропоток должен был составить 7,3 млн пассажиров, это почти на 20% больше, чем было в 2022 г.

Как писал DK.RU ранее, Свердловская область заняла четвертое место по уровню развития туризма в России. В 2023 г. в топ-8 регионов с самым высоким уровнем развития туризма в России вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область, Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области. Регион получит из федерального бюджета 372 млн руб. на строительство десяти глэмпингов и загородных отелей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому номерной фонд прирастет на 200 единиц. Новые объекты обещают построить в местах, наиболее популярных среди туристов.

Фото: DK.RU