Свердловская область заняла 4 место по уровню развития туризма в России

В рэнкинге, который подготовили Национальное рейтинговое агентство и ESG-лаборатория МГУ имени М.В. Ломоносова, наш регион оказался выше Москвы и Калининградской области

В 2023 году в топ-8 регионов с самым высоким уровнем развития туризма в России вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область, Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области.

К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства и ESG-лаборатории МГУ имени М.В. Ломоносова. Они ранжировали субъекты РФ в зависимости от того, насколько успешно в них внедряются принципы устойчивого развития в сфере туризма, и как раскрывается информации об этой деятельности на официальных сайтах.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, за прошлый год в наш регион было совершено более 3,5 млн поездок. Согласно данным Росстата, в регионе побывали 30 тыс. иностранцев. Услуги размещения туристов оказывали 559 гостиниц, отелей и гостевых домов разной категории комфорта. В их числе — отели международных сетей Hyatt Regency and Place Ekaterinburg, Novotel и другие.

Свердловская область по праву занимает лидерские позиции благодаря комплексному подходу в развитии отрасли. Разнообразие мер поддержки различных участников туриндустрии и активная позиция турбизнеса — всё это помогает региону быть одним из лидеров в стране, — заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область получит из федерального бюджета 372 млн руб. на строительство десяти глэмпингов и загородных отелей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому номерной фонд прирастет на 200 единиц. Новые объекты обещают построить в местах, наиболее популярных среди туристов.

А недавно Свердловская область вошла в топ-5 еще одного туристического рейтинга. Данные о наиболее популярных направлениях для путешествий среди россиян опубликовал сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Сообщается, что спрос на экскурсионный туризм в Екатеринбурге в прошлом году вырос на 64%.