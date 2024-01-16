Свердловская область получит 372 млн руб. на строительство десяти новых гостиниц

Средства будут направлены из федерального бюджета на возведение загородных средств размещения — отелей и глэмпингов — совокупным размером примерно на 200 номеров.

Свердловская область получит из федерального бюджета 372 млн руб. на строительство десяти глэмпингов и загородных отелей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Предполагается, что на эти деньги в регионе будет построено около 10 загородных отелей и глэмпингов. Номерной фонд области, таким образом, вырастет на 200 единиц. Об этом на пресс-конференции рассказала директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

По ее словам, между Департаментом и Министерством экономики России уже подписано соглашение о предоставлении субсидий. Новые объекты загородного размещения будут построены в тех местах региона, которые являются наиболее популярными среди туристов.

В 2023 г. в Свердловской области построили 20 новых объектов для размещения более чем на 100 мест. Новые глэмпинги появились в туристическом комплексе «Мариинские избы», в Верхней Сысерти, на территории экокомплекса «Уральская пчелка», на р. Чусовая в загородном комплексе «Ключ Камень», на базе отдыха «Хрустальная» и в других популярных у туристов местах. Кроме того, было построено шесть новых бассейнов круглогодичного типа в Арамиле, Верхотурье и Сысерти. Сейчас они проходят завершающую стадию подготовки и скоро будут открыты для посещения, уточняет «Ъ-Урал».

Напомним, что туристская инфраструктура региона в 2024 г. должна обогатиться двумя круглогодичными бассейнами под открытым небом и сформированным пешим маршрутом через весь Урал. Местные предприниматели завили, что намерены строить частные детские оздоровительные лагеря.

«Мы готовим проект и в феврале начнем строительство модульной гостиницы на 51 номер. Планируем ее под детскую аудиторию. Вместе с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области прорабатываем проект строительства детских санаторных круглогодичных лагерей в Свердловской области. Первый появится в «Парке сказов» на землях Арамильского ГО и Сысертского ГО. В планах на ближайшие три года — проекты в Шалинском ГО (поселок Сылва, деревня Нижняя Баская) и в Камышловском ГО. Там под нас выделяется участок с минеральной водой «Обуховская» и целебными голубыми глинами», — поделилась с DK.RU своими планами Наталья Ларионова, основатель туристской компании «Детское бюро путешествий», сооснователь «Парка сказов».

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