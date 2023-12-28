Новые точки притяжения, маршруты и программы. Что готовится для туристов на Урале в 2024?

Два круглогодичных бассейна под открытым небом, аутентичная кухня, рассказы о потустороннем, пеший маршрут через три Урала за неделю и частные детские оздоровительные лагеря. Подробнее — на DK.RU.

В 2023 г. многие говорили о росте интереса к внутреннему туризму. Мы решили узнать, как обстоят дела у уральских компаний. Многие игроки тмечают, что в этом году вышли на доковидные показатели по посещаемости. Но чем их действительно порадовал 2023 год, так это возможностью роста. Практически у всех героев материала есть далеко идущие планы по расширению и масштабированию.

DK.RU попросил их рассказать о новых проектах и о результатах 2023 года.

Наталья Ларионова, основатель туристской компании «Детское бюро путешествий»; сооснователь «Парка сказов»:

— Этот год был для нас совершенно необыкновенным. Парк прирос несколькими инфраструктурными объектами. Мы завершаем строительство круглогодичного бассейна. Пляжное место, где можно искупаться, однозначно продлит время пребывания гостей на территории. Заметно удлинился летний период: то, что летом идут дожди и холодно, уже не про нас. С апреля стояла жара, и в парке очень не хватало воды.

Построили амфитеатр над рекой для иммерсивных спектаклей и концертов. Площадку-шатер для массовых событийных мероприятий, где мы сможем принимать коллективы до 200 человек, детскую площадку по сказкам Д. Н. Мамина-Сибиряка. Деревня уникальных гостевых домиков парка приросла хаткой ондатры и домиком барсука — двумя необыкновенными, атмосферными гостевыми домиками.

Для здоровья и удовольствия наших гостей мы построили уютную баньку с панорамными окнами на лес, где можно на улице насладиться созерцанием зимней природы в чане с теплой водой. Мы сделали парк доступным для людей с ограниченными возможностями и для мамочек с колясками — построили по всем стандартам металлический модульный пандус. Для гостей, которые приезжают к нам на электричках, обустроили экотропу через живописный природный памятник «Исетский Бор» от станции Арамиль до «Парка сказов». Большинство этих проектов были реализованы при поддержке Департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Скоро Новый год и в «Парке сказов» особая сказочная атмосфера. Ведь здесь живет в своем тереме главный сказочный зимний волшебник Урала — Урал Мороз. Дедушке приходится все больше писем. В последние годы они исчисляются сотнями. Письма приходят со всей России, даже из-за границы. И в каждом письме — своя история. Веру в доброе волшебство нельзя остановить, поэтому каждое письмо требует ответа. Где-то нужна помощь, кому-то необходимо просто теплое слово. Мы подключили к проекту «Почта Урал Мороза» наших друзей, общественных деятелей, волонтеров. Попечительский совет проекта возглавил вице-губернатор Дмитрий Ионин.

Популярности Урал Морозу добавляют его поездки по стране. Нынче он посетил ряд сказочных и деловых мероприятий, включая Дни Свердловской области выставки «Россия» на ВДНХ. Молодая писательница из Екатеринбурга Ольга Белоусова написала сказку «Об Урал Морозе, волшебном стёклышке и желаниях-самоцветах». А наши друзья из фонда социальной активности «Идея» Михаил и Эльмира Самохины издали книгу на 10 языках.

В этом году мы наконец-то достигли допандемийных показателей по количеству туристов. 74-75% наших посетителей — это жители Свердловской области. Оставшиеся 25% — гости из других регионов. Сейчас ведем работу над созданием и упаковкой турпродукта для гостей из Азии, жителей Китая. После праздников состоится рабочая встреча с УрГЭУ, туроператорами и иностранными студентами по формированию данного турпродукта. До пандемии мы принимали гостей из Китая, информационные таблички в парке дублируются и на китайском языке. Надеемся, что в 2024 г. этот турпоток вернется.

Расширяется и местная аудитория гостей парка. Сейчас часто встречаешь взрослых гостей без детей, которые приехали сюда за «своей сказкой», погулять, изготовить куколку, на кулинарный мастер-класс и просто поваляться на печи. Вечером в парке по-настоящему сказочно.

Большие планы у нас на Новый 2024 год. Готовим проект и в феврале начнем строительство модульной гостиницы на 51 номер. Планируем ее под детскую аудиторию. Вместе с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области прорабатываем проект строительства детских санаторных круглогодичных лагерей в Свердловской области. Первый появится в «Парке сказов» на землях Арамильского ГО и Сысертского ГО. В планах на ближайшие три года — проекты в Шалинском ГО (поселок Сылва, деревня Нижняя Баская) и в Камышловском ГО. Там под нас выделяется участок с минеральной водой «Обуховская» и целебными голубыми глинами.

Игорь Черноголов, президент группы компаний «Пенетрон», создатель культурно-туристического проекта «Мариинские избы»:

— «Мариинские избы» активно развиваются и расширяются, поэтому каждый новый год для нас — это вызов. В уходящем 2023-м мы продолжили реставрировать старинные избы, построили несколько новых объектов, начали большую работу по зарыбливанию прудов и обустройству пляжей, приступили к возведению всесезонного открытого бассейна. Так что в следующем году наших гостей ждет масса сюрпризов. Милости просим!

Зимой в Мариинске мы строим горку, заливаем каток и организуем многочисленные зимние забавы: катание на лыжах, коньках и бубликах, прогулки верхом и в санях, запряженных красавицами-лошадками. И, конечно, «Мариинские избы» организуют встречу Нового года.

Туризм в Свердловской области активно развивается, поэтому турпотоки находятся, так сказать, в процессе становления. Мы пытаемся организовать их с нуля, ведь прежде Мариинска на туристической карте вообще не было.

Турпотоки — это не что-то стабильное. Как река порой меняет русло, так и туристы могут менять предпочтения. Люди смотрят, что доступно по цене, что интересно, где удобнее логистика, где есть развлечения для детей, куда можно попасть с групповой экскурсией или организованным туром. Все это влияет на популярность локаций и конкретных объектов.

Помню, когда рассказал об этих местах Эдуарду Росселю, он удивился: «Никогда не был!». Хотя он всю область объехал. Оказавшись в Мариинске, Россель пришел в восторг, а потом возвращался сюда снова и снова. Был на Октоберфесте, который мы проводили осенью.

В 2023 г. у нас увеличилось число гостей. Это связано, во-первых, с ростом популярности «Мариинских изб», а, во-вторых, с тем, что мы постоянно открываем новые объекты размещения. Теперь у нас можно отдохнуть не только в исторических избах и современных коттеджах, но и в потрясающем бутик-отеле. В в 2024 г. появится глэмпинг на острове.

Откуда к нам едут? Прежде всего, из Екатеринбурга и области. Есть гости из Москвы и других регионов. Принимаем и иностранцев, но пока их немного. Очень надеемся, что туристическая привлекательность Свердловской области и Урала в целом будет расти, тогда и нам будет проще привлекать гостей из России и других стран. А пока мы работаем над развитием инфраструктуры, чтобы удовлетворить любые запросы.

Алексей Слепухин, директор и сооснователь этнопарка «Земля предков», руководитель экспедиции «Манси — лесные люди», действительный член «Русского географического общества», профессиональный путешественник, врач, директор ТКИА «Команда искателей приключений»:

— Год запомнится прежде всего тем, что мы организовали проект ЭКВА МА (ма — земля, эква — женщина). В этнопарке не хватало женского музея, этот комплекс должен показать жизнь матери и ребенка. В него входит уникальная вещь — реконструкция женского дома — манькола (кол — дом, мань — маленький). Женщины манси уходили жить в такие дома в дни менструаций и на период родов, чтобы оградить малышей от контактов с другими людьми.

Маньколы — архаичная вещь, они исчезали в течение 20 века. Мы ездили в экспедицию к коренным манси, чтобы посмотреть, как эти дома устроены, но обнаружили, что их уже не создают. Мы восстанавливаем пространство женского дома по академическим данным и по рассказам манси. Этот проект абсолютно уникален — такого нигде больше нет.

В этом году мы осуществили несколько гастропроектов. К нам приезжали киногруппы, в том числе «Повара на колесах». Мы показываем угорскую кухню, она простая и очень сытная. Возьмем похлебку из лосиного мяса: ею легко наедаются даже люди с отменным аппетитом.

Количество экскурсионных образовательных программ в этом году расширилось до двух десятков. Например, появилась лекция про анимизм и тотемизм. Раньше мы упоминали о них лишь вскользь.

У этнопарка есть целевая аудитория — корпоративные группы, студенты и преподаватели вузов. Но мы не ощущаем недостатка в гостях. У нас ажиотаж и в праздничные дни, и в будни. Приятно, что люди к нам возвращаются с запросом: расскажите подробнее. Это навело на мысль, что нам надо работать для тех, кому это нужно, кто хочет исследовать, пробовать себя в науке. Свердловчане часто привозят к нам родственников из других регионов. Они гордятся тем, что у нас есть своя древняя история.

В следующем году хотим открыть музей этнической игрушки — это серьезный шаг вперед.

Александр Подольский, директор и собственник базы отдыха «Серебрянский камень»:

— Это был год привычной для нас работы. Для меня как собственника бизнеса он был связан с реализацией гранта на строительство модульных домов.

Основной поток туристов идет к нам из Екатеринбурга, много гостей из Нижнего Тагила и Перми. Далее — Югорск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой. 10-15% посетителей составляют «южане» — жители Челябинской области и Башкирии. Приезжают и москвичи.

Специфика отдыха на севере состоит в том, что дорога требует дополнительных финансовых и временных затрат. Туроператоры с большим желанием работают с теми, кто находится поближе. Если под Екатеринбургом можно организовать двухдневный тур на выходные, то для Севера нужен дополнительный день.

Я работаю над амбициозной задачей — развить территорию Северного Урала до того, чтобы люди приезжали сюда на весь отпуск. Мы пытаемся сформировать свой туркластер. Пока он сконцентрирован вокруг Конжака, но у нас есть еще ряд популярных объектов. Например, всем известный перевал Дятлова, Маньпупунер, Гари, Верхотурье. Мы хотим создать продукт, который свяжет все территории под одним брендом, например, под брендом «Северный Урал».

Для развития туризма на Северном Урале требуется комплексная региональная работа. Сюда зашел проект «Большая уральская тропа», но этого недостаточно — надо формировать культуру и понимание у потенциальных потребителей.

Северные территории сложны для прохождения. Между нами и главным уральским хребтом 130 км тайги. Они промаркированы, но там пройдет и даже проедет далеко не каждый. БУТ — это колье, из нанизанных на нитку жемчужин – мест притяжения, но это все равно отдельные истории, пусть и объединенные между собой названием.

Очень хочется, чтобы наш Урал и мой Северный Урал звучали на большой туристической ярмарке, чтобы нас знали в России не только как край заводов и место, где убили царскую семью. Я хочу, чтобы вся Россия увидела наши горы и познакомилась с нашей древней культурой.

Евгения Федорова, создатель комьюнити собственников глэмпингов и экоотелей УрФО, автор блога про самостоятельные путешествия по региону:

— В данный момент мы можем говорить о формировании рынка глэмпингов. У нас есть условная классификация: мы относим к глэмпингам все некапитальные строения. То есть, это не только легкие палатки на подиумах, сафари-тенты, белл-тенты, но и каркасные дома — афреймы, барнхаусы, капсулы, геокупола.

Сосчитать количество глэмпингов даже в Свердловской области достаточно сложно. В среднем за год появляется 20–30 новых объектов. На моей карте сейчас их около ста. Предполагаю, в ближайшем будущем наступит эффект плато: резкий рост новых объектов остановится, у существующих наступит временный спад.

Рынок перенасыщен типовыми глэмпингами, а людям интересны оригинальные проекты. Зачастую туристы не планируют возвращаться в места, где уже были. Они хотят развлечений, туров, маршрутов.

Отдых в глэмпинге отличается от отдыха в большом отеле в первую очередь отсутствием инфраструктуры — ресепшена, общепита, точек проката, оборудованных пляжей. С точки зрения эмоций глэмпинг может дать уединение, какого нет в большом отеле. Однако по цене глэмпинг не дешевле. На Горе Белой большой домик на 5–10 человек может стоить порядка 10-15 тыс. руб. в сутки, маленький — 3-4 тыс. руб., а в выходные — 7-9 тыс. руб. По моим ощущениям, в Свердловской области цены выше, чем в Перми или в Челябинской области.

Сейчас многие собственники глэмпингов не понимают, как и в каком направлении двигаться. Для некоторых это не бизнес или бизнес на уровне хобби. Часто люди занимаются такими проектами самостоятельно, а для развития нужна большая, хорошая команда. Это требует ресурсов. Рынку глэмпингов есть куда развиваться, но нужны частные инвестиции и помощь государства в виде грантов и субсидий.

Я вижу рост интереса к этой сфере со стороны девелоперов, инвесторов, строителей загородных коттеджных поселков, агентств недвижимости и крупных маркетинговых компаний.

Возможно, в следующем году у нас появятся масштабные глэмпинг-проекты с развитой инфраструктурой, рассчитанные на долгую окупаемость.

Вячеслав Пестриков, директор автономной некоммерческой организации «Лаборатория внутреннего туризма»:

— В 2022 г. появился проект «Большая уральская тропа» — 50 км промаркированных пешеходных лесных троп в Висимском заповеднике. В 2023 г. проект вырос на тысячу с лишним километров промаркированных троп вдоль всего уральского хребта.

Мы промаркировали 1100 км «Большой уральской тропы» в Свердловской и Челябинской областях. В других регионах тоже появились первые метки на небольших отрезках. В разгар сезона к нам присоединилось Оренбуржье. Это совершено невероятное партнерство. Мы рады, что наши команды делают общее дело, сохраняя при этом самостоятельность своих проектов.

Нас очень поддержал благотворительный фонд «Синара». В этом году в наш проект пришло более 70 корпоративных волонтеров фонда. Сотрудники ТМК и «Группы Синара» приняли участие в маркировке треков в двух регионах. А также оказали помощь в поддержании маршрутов тропы в Веселых горах, в охранной зоне Висимского заповедника.

Финансовую поддержку в этом году нам оказал Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. В рамках нацпроекта «Туризм» команда получила грант на маркировку и на создание электронного путеводителя по «Большой уральской тропе» в регионе. Цифровая платформа уже готова к запуску. К новому году будет подарок для любителей пешего туризма. На точках притяжения до конца года завершится установка информационных навигационных стендов у природных достопримечательностей БУТ.

Совместно с издательством «Азимут» выпушена книга «Большая уральская тропа». Точки притяжения». Это путеводитель по знаковым природным достопримечательностям в четырех регионах Урала. В конце года более 80 экземпляров издания были переданы в муниципальные библиотеки Свердловской области. Мы благодарим всех, кто откликнулся на краудфандинг и помог выпустить эту книгу.

В этом году удалось добиться интересных результатов в работе с муниципальными властями. АНО «Лаборатория внутреннего туризма» (инициатор проекта БУТ) подготовила для Кировградского городского округа стратегию развития туризма в муниципалитете. Теперь у территории будет финансирование и программа поступательного системного развития туризма.

Совместно с уральскими туроператорами разработана концепция организованного тура «Три Урала за неделю». За семь дней туристы смогут почувствовать разницу между Южным, Средним и Северным Уралом. Кстати, на тропу уже водят экскурсии. Это отличный способ начать путешествовать и готовое решение для тех, кому некогда готовиться к походам. Многие организационные вопросы решают организаторы экскурсий.

Осенью мы опубликовали проект «Большого водного маршрута». Сейчас эта история проходит общественные обсуждения: собираем конструктивные комментарии по корректировке маршрута, формируем команду партнеров, экспертов и волонтеров, готовимся к разведкам в весенне-летний сезон.

В планах на 2024 год — маркировка пешеходного трека в трех регионах: это Пермский край, Оренбургская область и Республика Башкортостан. Будем формировать региональные команды для оперативной работы.

В следующем году мы будем развивать электронный путеводитель, к Свердловской области добавим еще четыре региона. АНО «Лаборатория внутреннего туризма» планирует выход с проектами по тропостроению за пределы Урала.

Автор фото в начале статьи Михаил Шаньгин.

Читайте также на DK.RU: Фермерский рынок, этнопарк, экстрим-зона и путешествие по сказкам — зачем ехать в Арамиль?