«Чтобы был выбор — переночевать под кустом или где-то еще». О новом путеводителе по Уралу

Пеший туризм должен быть доступен не только туристам с палатками, но и семьям с детьми. Рассказываем о книге, которая должна решить эту задачу. А также о том, как легенды об Урале становятся явью.

Светлана Логинова, главный редактор издательства «Азимут», автор путеводителей «Бегом по Уралу», «Урал. Антология лучшего» и др., в августе презентовала свою новую книгу-путеводитель «Большая уральская тропа. Точки притяжения».

По мнению Светланы Логиновой, у проекта «Большая уральская тропа» (БУТ) есть шанс изменить отношение к путешествиям как у самих туристов, так и у местных администраций. Это стало одной из главных причин, почему она взялась за написание еще одного путеводителя. Здесь она собрала не только все точки притяжения на Большой уральской тропе, но и инфраструктуру, которая их окружает.

DK.RU делится ее мыслями о туризме с человеческим лицом, о том, почему сейчас стало сложно писать об Урале, и как легенды могут эволюционировать до настоящих исторических фактов и наоборот.

— Я хотела рассказать, в чем сложность написания текстов про Урал. Мне кажется, это актуально для многих, потому что фотографируют боги, а тексты пишут самые обычные люди.

В текстах про Урал очень сложно не скатиться в «сопли с сахаром»: ах, какие рассветы, ах, какие закаты, крылья развернулись, душа запела и все такое прочее. Очень сложно избежать того, что называется, «греби из интернета». Ошибки, которые многократно тиражируются из издания в издание, присутствуют во всех текстах.

Трудный момент в написании текста — так называемый невольный плагиат. Каждый день кто-то обязательно пишет про Таганай. Когда ты начинаешь писать свой, перечитываешь массу чужих. При этом в голове что-то оседает, и какие-то удачные метафоры и хорошие формулировки из осевшего пытаются залезть в твой текст, прикинуться твоими, и их очень сложно выловить.

На Урале издается очень много книг про Урал. Только в издательстве «Азимут» вышло семь подарочных изданий и около 20 путеводителей, посвященных Уралу. Подавляющее большинство текстов к ним написала я и мне уже очень сложно выдавать что-то новое. Когда я ошметки своих текстов встречаю где-то в чужих местах, я их даже не опознаю. Сколько уже можно писать об одном и том же…

Зачем нам еще один путеводитель

— Когда к нам пришел Вячеслав Пестриков с предложением сделать книгу про Большую уральскую тропу, у меня было острое желание сказать: «Нет, все, хватит об этом, больше не хочу». Но сама идея Большой уральской тропы, на мой взгляд, настолько обаятельна, настолько нужна и востребована, что, отбросив эмоции, я поняла — отказать нельзя и невозможно.

Как у большинства уральских туристов, сформировавшихся в конце прошлого века, моей первой прочитанной книгой о местном туризме была «100 дней на Урале». Книга рассказывает об экспедиции 1991 г. Команда туристов прошла вдоль всего Урала с юга на север, стартовав от Магнитогорска. На велосипедах, пешком и сплавляясь по рекам, они дошли до Карского моря. С тех пор на подкорке записалось, что самая главная мечта любого туриста и его единственно возможная цель — пройти весь уральский хребет от края до края.

Однако Вячеслав Пестриков озвучил очень простую мысль: «Необязательно быть лосем, богатырем или гигантом туризма, чтобы пройти этот маршрут. Его можно пройти участками, растянув удовольствие на годы. Можно приезжать в выходные и гулять по Большой уральской тропе с семьей. Можно гордиться тем, что ты уже 15 лет идешь по этой тропе и планируешь идти еще столько же». Это первый момент, который свидетельствует о том, что БУТ подсознательно очень желанный проект для каждого уральского туриста.

Второй момент, который меня задел, связан с инфраструктурным моментом. Я начала ходить в походы с 10 класса, придя в турклуб Дворца пионеров и школьников города Красноуфимска. Первый поход был на Северный Урал. Это был март. Ботинки и лыжи, взятые напрокат на складе сельхозтехникума, кровавые мозоли, брезентовые палатки, дежурство у печки — вот такая романтика.

В университете я познакомилась с Николаем Рундквистом. Какое-то время счастливая ходила в походы в составе его команды. И у нас там был чех по имени Томаш. Он веселил нас: «Где закусОчная, сколько можно идти, почему нет туалета, когда будет баня?». Тогда он нам казался нелепым. Ведь мы же туристы, крутость которых в том, чтобы пройти туда, где не ступала нога человека.

Прошли годы, у меня появились дети, я подросла и сейчас выступаю за туризм с человеческим лицом. Мне хочется, чтобы человек мог приехать и пойти в поход с детьми, мог выбрать, где остановиться ночевать — под кустом в палатке или в каком-то более или менее комфортном месте.

Большая уральская тропа еще и о том, что человек в любом физическом состоянии может выбрать себе вариант отдыха, найти для себя приемлемый уровень комфорта. Большая уральская тропа в идеале должна сконцентрировать вокруг себя эти опорные точки и инфраструктурные моменты. Администрации, где она проходит, должны понимать, что у нас есть участок БУТ на территории, и неплохо бы подсуетиться и сделать какую-то дорогу, чтобы туристу заброска на него не обходилась в 10 часов тряски под брезентом в багажнике на шишиге. Может быть, я идеализирую, но мне кажется, что БУТ поможет нам прийти к туризму с человеческим лицом.

Как оживают легенды

— Давайте вернемся к книге и к текстам. Работу над ними мы начали в январе 2023 г. Наше представление об идеальном путеводителе по Большой уральской тропе заключалось в следующем: есть тексты, есть лучшие фотографии от знаменитых фотографов, наша задача — собрать максимум информации по инфраструктуре вокруг достопримечательностей, которые в ближайшее время попадут в промаркированные отрезки тропы.

Есть разные подходы к текстам в путеводителях Одни призваны вдохновить, дать человеку эмоцию, другие — информацию. Мы выбрали второй путь. Но дело в том, что писать о природных достопримечательностях сложно еще и потому, что вот гора, вот у нее есть высота и какие-то показатели. По большому счету, это абзац текста, если не разливаться мыслью по древу. Я для себя решила, что всегда надо искать вокруг этих достопримечательностей какие-то истории каких-то людей, желательно имевшие место в исторической реальности.

Было бы очень удобным вариантом сказать, что, в принципе, Нина Архипова и Евгений Ястребов написали уже все про историю освоения Урала, а Александр Матвеев — про топонимы. Но краеведение не стоит на месте. Постоянно появляются новые книги и новые издания. Я очень благодарна людям, которые двигают это дело.

Платонида

— Я пишу про Урал 15 лет и постоянно отслеживаю литературу. Хочу поделиться открытиями, которые появились при написании данного путеводителя. Один из них связан с легендой о Платониде. (Платонида — гидрологический памятник природы, целебный родник, названный в честь почитаемой старообрядцами инокини, могила которой находится неподалеку от источника).

Когда мы пишем об этом источнике, мы всегда рассказываем две легенды. Первая вариация — была девушка-мусульманка, которая приняла христианство, родственники ее прокляли, убили, в лес отвезли, закопали. Начал бить источник, появилось святое место. Вторая — была семья, братья не захотели делиться наследством, завезли сестру в лес, оставили там, через какое-то время раскаялись, вернулись и нашли ее молодую и прекрасную, как прежде.

Оказывается, краевед Владимир Трусов достаточно давно — в 2014 г. — написал книгу об этих местах. Но она вышла очень маленьким тиражом. Он рассказывает о том, что, возможно, есть достаточно явный прототип, человек, который, скорее всего, этой Платонидой и был.

В 1735 г., когда Василий Татищев решил, что надо бороться со старообрядцами, в Екатеринбурге на месте, где сейчас Динамо, организовали тюрьму с названием «Заречный Тыл». В 1737 г. туда из Тобольска привезли женщину Пелагею Савинову. На тот момент ей было 46 лет. В этой тюрьме она провела 27 лет. Екатерина II выпустила указ об амнистии старообрядцев, Пелагея Савинова вышла из тюрьмы, ушла жить на Красный Яр и прожила до 94 лет. Скорее всего, она и есть та старица Платонида, к которой старообрядцы ходили на поклон. Об этом свидетельствуют документы, которые нашел Владимир Трусов.

Зюраткульский геоглиф

— В связи с этим всплывает вопрос о неточностях и об ошибках, потому что, как бы мы ни старались проверять или перепроверять, — это неизбежно. Моя любимая история — история зюраткульского геоглифа. Мне кажется, что если бы его не было, его стоило бы придумать.

Справка DK.RU: Геоглифы — это гигантские рукотворные изображения на поверхности земли, выложенные камнями или вырезанные в грунте в виде борозд. Зюраткульский геоглиф «Лось» размером 218 на 195 метров, обнаружен весной 2011 г. на космических снимках национального парка «Зюраткуль». Он практически неразличим ни с поверхности земли, ни с вершин окрестных гор, и даже с борта самолета.

На сайте башкирского общества археологов был опубликован доклад, где авторы рассказывали о том, что они проводили там раскопки, что выкапывалась траншея, что она заполнялась глыбами и засыпалась щебнем. Они провели несколько раскопок в разных местах этого геоглифа, нашли там какие-то еще артефакты, относящиеся к определенной археологической культуре, и все выглядело чрезвычайно правдоподобно.

Когда мы позвонили в Зюраткуль, нам сказали, что все это ерунда. Сейчас уже рассказывают, что это была роллерная трасса. Но я в глубине своей души надеюсь, что археологи все-таки докажут, что геоглиф был. В этой книге мы про него не пишем, ждем, как ситуация будет развиваться.

Радиостанция рядом с Александровской сопкой

— Советую обратить внимание на книгу челябинского краеведа Сергея Волокитина. Он написал про Александровскую сопку и про радиостанцию рядом с ней. Информация о том, что здесь якобы передавалась секретная информация, кочует из места в место, но Сергей Волокитин опроверг ее. Поработав в архивах Златоуста, он доказал, что по этой трассе вообще никакая информация никогда не шла. Здесь готовили радистов. Таким образом, мы ищем информацию, исправляемся, трансформируем то, что было написано до нас.

Исчезающие ледники, линия Боча и пожелание читателям

Мы выпускаем такие красивые книги, что быть автором их текстов чрезвычайно сложно. Я абсолютно точно знаю, что подавляющее большинство читателей ограничивается пролистыванием картинок.

В книге «Урал. Точки притяжения» есть глава, посвященная ледникам Урала. Это была мучительнейшая эпопея, потому что в 1929 г. было доказано, что ледники на Урале есть. До этого считалось, что их нет и быть не может. Более того, стало известно, что ледники стремительно тают.

Я начала искать, как понять, сколько их осталось. Нашла человека из МГУ, который в 2017 г. ездил туда, нашла информацию про ледник, который называется Ледник манси. В 1932 г. советский геолог Сергей Боч сделал наверху этого ледника линию из маркированных камней, чтобы смотреть, с какой скоростью этот ледник меняет конфигурацию. Эта история и данная глава была иллюстрирована прекрасными фотографиями Олега Чегодаева, потому что он один из немногих людей, который путешествовал по этим местам…

Книга вышла, я про нее забыла. В какой-то момент в ленте новостей от Олега Чегодаева я вижу, что он рассказывает: вот, представляете, есть такая линия Боча… Я в бешенстве звоню Олегу, рассказываю про книгу, про эту линию Боча, где его фотографии и мой текст — неужели он его не читал: И он мне сказал: «У вас такие красивые книги, что их вообще-то можно и не читать».

Я буду вам благодарна, если вы прочитаете эту книгу, а не ограничитесь пролистыванием фотографий.

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