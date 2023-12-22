«Уральские авиалиний» смогут летать за границу на 19 самолетах Airbus

Авиакомпания завершила процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением. И объявила о расширении зарубежной полетной программы.

19 самолетов Airbus из парка «Уральские авиалиний» оформлены в российскую собственность. Теперь эти борты смогут летать за границу.

В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, — сообщает авиаперевозчик.

Сейчас «Уральские авиалинии» расширяют полетную программу за рубеж.

С января 2024 г. мы восстанавливаем фактически все направления в Азию — Азербайджан, Узбекистан, Армению. Ставим рейсы в Стамбул. Думаю, летом будут чартеры в другие города Турции, — сообщил первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

Напомним, что в ноябре «Уральские авиалинии» согласовали условия договора финансового лизинга на 19 самолетов Airbus с подконтрольной Росавиации «НЛК Финанс». Срок договора — 17 лет. После этого лайнеры перейдут в собственность компании.

Всего в авиапарке «Уральские авиалиний» 52 самолета Airbus.

Ранее DK.RU писал о судьбе пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет на поле пшеницы, и самого борта.