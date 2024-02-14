Как внутренний туризм притягивает деньги частных инвесторов

В 2023 г. интерес к покупке объектов размещения туристов в Свердловской области вырос более чем на 17%. Подробнее на DK.RU о перспективах готового бизнеса как инструмента развития внутреннего туризма.

Внутренний туризм развивается особенно активно последние полтора года. По подсчетам Российского союза туриндустрии, в 2022 г. внутренний турпоток в России составил 68,5 млн человек, а уже в 2023-м достиг новых рекордных значений в 75 млн человек. Этому способствовала как смена фокуса с зарубежных туристических направлений на внутрироссийские, так и поддержка властей: различные госпрограммы и меры, стимулирующие развитие отрасли. В частности механизм туристического кэшбэка и субсидирование пассажирских перевозок.

В результате выросла популярность не только традиционных южных маршрутов с пляжным отдыхом, но и других направлений, таких как Алтай, Байкал, Екатеринбург и Свердловская область, в рамках которых можно предложить широкий спектр услуг для различных групп туристов.

О готовом бизнесе как инструменте развития внутреннего туризма в Свердловской области рассказал руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.

Рост популярности эко-форматов

Следствием увеличения турпотока внутри страны стал рост интереса предпринимателей и частных инвесторов к покупке различных объектов размещения туристов. По статистике Авито, в Екатеринбурге только за 2023 г. он увеличился более чем на 17%. Пользуются спросом не только традиционные городские гостиницы, но и новые, набирающие популярность экоотели и глэмпинги. Последние по итогам прошлого года стали самым востребованным форматом: более 70% всех поисковых запросов касалось именно глэмпингов.

Популярность таких объектов объясняется востребованностью у потребителей комфортных мест проживания, где есть привычные базовые удобства. Плюс такие объекты попадают под законодательное регулирование туристической отрасли, следовательно, они более понятны предпринимателям с точки зрения правил ведения бизнеса.

Развитию туризма способствует и появление технологий, расширяющих спектр возможностей для бизнеса. Раньше создание туристического объекта предполагало капитальное строительство, связанное с большим объемом разрешительной документации. С появлением композитных материалов и легковозводимых конструкций стало возможно создание небольших экопроектов.

Необходимость инвестиций

Вместе с ростом интереса к туристической сфере как к бизнесу мы наблюдаем следующий тренд: все больше предпринимателей готовы инвестировать, а владельцы бизнеса — привлекать инвесторов и партнеров к развитию действующих объектов или строительству новых. Только за прошлый год спрос на участие в бизнесе в качестве соинвестора через нашу платформу увеличился более чем в 10 раз. Каждое десятое объявление на Авито в регионе касается поиска партнера и инвестора.

В определенной степени привлечение средств частных инвесторов можно назвать более управляемым и прогнозируемым процессом, чем получение банковских кредитов. В этом случае предприниматели могут быстро нарастить объем средств за счет увеличения пула инвесторов, а также договориться о более гибких условиях выплат и дальнейшего владения объектом.

Кроме того, потребность в инвестировании есть у потребителей, которые готовы вкладываться в новые нишевые объекты, но не хотят при этом самостоятельно вести бизнес.

В странах с более устоявшейся экономикой такая схема давно распространена. В России она набирает обороты вместе с увеличением числа предпринимателей, ростом финансовой грамотности и потребности граждан в долгосрочных инвестициях.

По нашей оценке, это долгосрочная тенденция. В следующие несколько лет спрос на качественные гостиничные объекты будет стабильным, основной рост придется на сегмент небольших бюджетных гостиниц и отелей среднего ценового сегмента в регионах, которые ориентированы на обслуживание российских туристов. Развитие внутреннего туризма — долгосрочная тенденция, что важно с учетом срока возврата инвестиций.