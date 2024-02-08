Свердловчанам, особенно екатеринбуржцам, рекомендуют проверить загранпаспорта

В декабре 2023 г. вступили в силу поправки в федеральный закон № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Правила ужесточились. И у уральских туристов начали выявлять ошибки в документах.

Пресловутое «Екатеринбург» вместо «Свердловска» в графе «место рождения» у появившихся на свет после 4 сентября 1991 г. (дата возвращения столице Урала исторического названия) теперь может послужить основанием для отказа в выезде за границу и даже обернуться проблемами при возвращении на родину.

11 декабря 2023 г. вступили в силу поправки в федеральный закон № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В нем появилась статья с перечнем оснований, по которым загранпаспорт могут признать недействительным.

В нем 15 пунктов, в частности:

изменение владельцем паспорта ФИО, сведений о дате или месте рождения, изменение пола;

установление в результате проверки факта оформления паспорта на основании поддельных (подложных) либо недействительных документов или недостоверных сведений, либо на поддельном бланке;

непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из РФ ограничено в связи с допуском к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к гостайне, на хранение в уполномоченные орган или организацию, подтвержденная сообщением таких органа или организации.

В связи с ужесточением правил у нескольких уральцев уже возникли проблемы.

ЕАН приводит такие кейсы:

Екатеринбурженка столкнулась с проблемой при возвращении домой из ОАЭ из-за неточностей в российском и заграничном паспортах. В общегражданском паспорте написано, что она родилась в конкретном населенном пункте Пермской области, а в загранпаспорте указана «Пермская область». После проверки женщину все-таки впустили на родину. Примечательно, что при выезде из страны у сотрудников паспортного контроля вопросов к ней было. Согласно данным портала «ТурДом», жительницу Екатеринбурга не выпустили на отдых в Турцию и наложили штраф, поскольку в качестве места рождения в ее паспортах (российском и заграничном) указан не Свердловск, а Екатеринбург. Мужчина получил загранпаспорт, где в качестве места рождения указана Свердловская область без указания города. В его российском паспорте зафиксированы полные данные: Каменск-Уральский Свердловской области. Сотрудник отдела сказал, что указание региона без города не является ошибкой для жителей всех муниципалитетов области, кроме Екатеринбурга (это противоречит требованию, что информация в загранпаспорте должна совпадать с информацией во внутрироссийском паспорте).

В то же время он акцентировал внимание на том, что в случае с Екатеринбургом нужно, чтобы в загранпаспорте был указан город рождения так же, как в паспорте РФ:

Если человек родился в Свердловске, а в заграничном паспорте написано Екатеринбург, то советуют заменить документ, чтобы избежать проблем на паспортном контроле при выезде.

При выявлении ошибки загранпаспорт признается недействительным и направляется обратно органу, выдавшему его.

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Напомним, что Свердловская область заняла четвертое место по уровню развития туризма в России. В 2023 г. в топ-8 регионов с самым высоким уровнем развития туризма в России вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область, Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области.