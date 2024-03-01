Оппозиционного политика Алексея Навального* похоронили в Москве

1 марта его отпели в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино и похоронили на Борисовском кладбище. Попрощаться с Алексеем Навальным пришли тысячи людей.

Согласно сообщению УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии №3 в поселке Харп 16 февраля.

1 марта состоялись похороны политика. Гроб с телом Алексея Навального опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры. Потом прозвучал трек из фильма «Терминатор-2» (Алексей Навальный любил этот фильм).

По словам очевидцев, попрощаться с оппозиционером пришли тысячи людей, очередь из них растянулась на два километра. На похороны прилетел экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман**.

В церемонии приняли участие политик Борис Надеждин и журналист Екатерина Дунцова (они выдвигались на выборы президента РФ, но получили отказы ЦИК), а также послы США, Германии, Франции и других европейских стран.

Вдова и дети Алексея Навального не присутствовали на похоронах. Юлия Навальная опубликовала пост с прощальными словами к своему мужу:

Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно. Покойся с миром.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

**Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.