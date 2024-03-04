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Мир на пороге второго «китайского шока». Хорошо это или плохо для России?

Мир на пороге второго «китайского шока». Хорошо это или плохо для России?
Автор фото: Анна Раткогло. Иллюстрация: РИА Новости

На стыке 1990-2000-х гг. дешевые товары китайского производства заполонили прилавки большинства стран. Это привело к падению потребительских цен в мире и разорило многие локальные производства.

#КРИЗИС#КИТАЙ#НОВОСТИ

Выпуск товаров в Китае превысил внутренний спрос, при этом темпы производства не только не снижаются, но продолжают расти. Это может привести к так называемому «китайскому шоку» в мире, пишет газета Известия со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.

Планета уже переживала «китайский шок» в конце 1990-х — начале 2000-х гг., когда дешевые товары китайского производства заполонили прилавки большинства стран. Это стало следствием либеральных реформ в Китае и вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В результате в ряде стран произошло падение потребительских цен, но в то же время разорились и многие локальные производства. Наиболее катастрофической ситуация стала для США, где в период с 1999 по 2011 гг. работу потеряли более 2 млн человек. В перспективе это привело к экономическому и геополитическому противостоянию США с Китаем, в которое оказались вовлечены также страны Западной и Восточной Европы, сообщал DK.RU.

В настоящее время Китай удваивает экспорт для оживления замедлившегося экономического роста. По словам Дэвида Аутора, профессора экономики Массачусетского технологического института, такая тактика позволила стране сдержать инфляцию на стыке 1990-2000-х гг. Однако прогнозируемый второй «китайский шок» структурно будет другим, поскольку теперь Китай умеет производить не только дешевые товары народного потребления.

В нынешних условиях Китай конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции, так что у стран Запада есть все поводы для тревоги, — отмечает эксперт.

Между тем подобный расклад сил может быть выгоден России — как минимум в силу географического положения. Ранее о том, что транзитная экономика для РФ — это возможность перестроить свое позиционирование в мире и уйти от ресурсной иглы, в интервью DK.RU рассказывала президент Стратегического клуба «Сколково», эксперт по стратегии Наталья Едалова.

Автор: Андрей Широков
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