Зарплатные предложения в России выросли на 19%. В каких сферах платят больше всего?

На фоне продолжающейся борьбы за кадры и роста МРОТ компании готовы увеличивать оклады сотрудникам. Номинальная зарплата в России по итогам 2023 г. составила 73,7 тыс. руб.

Зарплатные предложения в январе–феврале 2024 г. увеличились в среднем на 19% по сравнению с началом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Работа.ру». Директор по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елена Артемьева отметила, что самые большие темпы роста показала сфера красоты и здоровья, где зарплатные предложения выросли на 27%:

На 21% в среднем увеличились предложения в сфере услуг. Также заметно выросли зарплаты в вакансиях для соискателей без опыта и в предложениях по стажировкам и работе для студентов.

Издание пишет, что, по данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в России в 2023 г. составила 73,7 тыс. руб., поднявшись на 14% к аналогичному показателю 2022 г. Управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения «Деловой России» Анастасия Зыкова говорит, что главная причина увеличения зарплатных предложений — рост МРОТ с 1 января 2024 г. до 19,2 тыс. руб.

Также на рынке продолжается конкуренция за кадры, компании хотят привлечь или удержать квалифицированных сотрудников и готовы повышать оплату труда на фоне инфляции. Заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина объяснила:

Население стало больше вкладывать внутри страны, это стимулирует потребность в специалистах соответствующих профессий. Например, зарплатные предложения больше всего растут в сфере красоты и здоровья, а также в торговле — именно потому что повышается спрос на услуги непосредственно в этих секторах, — говорит эксперт.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева уверена, что спрос на соискателей без опыта работы, а также на студентов, и дальше будет расти:

Рост потребности в рабочих профессиях — еще один устойчивый тренд. После перехода к рыночным отношениям многие учреждения среднего звена закрылись. Потребность в водителях, строителях, представителях сферы услуг растет в условиях импортозамещения, высокого спроса на соответствующие услуги.

Ранее основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская рассказывала, что в 2024 г. компании по-прежнему будут «хантить» специалистов друг у друга, поэтому будут растут зарплаты и улучшаться соцпакет, писал DK.RU: