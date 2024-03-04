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Электричка Челябинск – Екатеринбург загорелась прямо во время движения

Электричка Челябинск – Екатеринбург загорелась прямо во время движения
Иллюстрация: ru.freepik.com

По словам пассажиров, вспыхнул один из вагонов, состав остановили, людей пересадили в прибывшие к месту автобусы и уже на них доставили в Екатеринбург.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Утром в понедельник, 4 марта, произошел пожар в электричке, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург. Пассажиры рассказали, что вагон загорелся прямо во время движения, в итоге людей доставили в пункт следования на автобусах.

Официального комментария от СвЖД пока нет, подробности происшествия неизвестны.

Напомним, в конце января под Екатеринбургом произошла смертельная авария с участием автобуса, в котором ехала детская спортивная команда. Погибли четверо, три человека были госпитализированы. ДТП произошло на дороге между Серовским трактом и поселком Верх-Нейвинский.

Автор: Александра Клименко
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