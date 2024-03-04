Алексей Дробот, Ак Барс Банк: «Если клиент захотел деньги сегодня, он их получит»

Факторинг поможет бизнесу справиться с кассовыми разрывами и наладить работу с поставщиками. Подробнее — в интервью с руководителем направления факторинга Ак Барс Банк.

С каждым годом популярность факторинга для бизнеса растет. В 2023 г. портфель российских факторинговых компаний увеличился на 57% и достиг 2,3 трлн руб., следует из данных Ассоциации факторинговых компаний. Число активных клиентов за прошлый год составило почти 15 тыс. компаний, увеличившись почти на 20% по сравнению с 2022 г.

Вместе с начальником управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексеем Дроботом разбираемся, какие возможности для бизнеса предоставляет факторинг.

«В момент турбулентности факторинг подстраивается под потребности клиента»

Аналитики связывают рост спроса на факторинг с новыми экономическими реалиями, в условиях которых в стране резко вырос спрос на финансовый инструмент, позволяющий купить товар или услугу с отсрочкой платежа и выстроить бизнес-процесс более эффективно, чем при классическом кредитовании.

Что такое факторинг и чем он отличается от кредита?

— Факторинг — это беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности. Поставщик отгружает продукцию или выполняет работы на условиях отсрочки платежа, после чего уступает фактору контракт и получает до 100% от суммы счет фактуры или акта выполненных работ.

Основные отличия факторинга от кредита: независимость от фактических сроков оплаты, отсутствие залогов. У кредитования есть фиксированный срок оплаты, фиксированная дата погашения, целевое использование, отражение в бухгалтерском балансе как кредитное обязательство. У факторинга этого нет.

Почему клиентам нужен факторинг?

— Последние три года показывают серьезные изменения на рынке. Зима 2020 г. и зима 2022 г. разделили мир на «до» и «после». События влияли и на изменение банковской структуры, и на предпринимателей, у которых появлялись или увеличивались кассовые разрывы. У бизнеса в таких ситуациях два варианта поведения: либо использовать собственные средства, либо брать дорогой кредит. Но, как правило, предприниматели уже закредитованы и их залоги распределены, что ограничивает им доступ к госпрограммам и дополнительным источникам кредитования.

Поэтому уже который кризис подряд вместе со стандартными продуктами кредитования предпринимателям на выручку приходит факторинг с его гибкостью и принципиальными отличиями от кредита.

Это один из динамично развивающихся способов финансирования предпринимательской деятельности, способствующих пополнению оборотных средств и развитию производства.

Банковское кредитование — это разовая дискретная операция. Факторинг — это встроенная в бизнес-процессы услуга, которая входит в состав себестоимости. При этом мы помогаем нашим клиентам не только справляться с кассовыми разрывами, но и налаживать работу с поставщиками, решать проблему с платежной дисциплиной дебиторов.

Более того, факторинг применим во всей цепочке поставок — от закупки сырья до реализации продукции конечному потребителю, что значительно повышает эффективность предприятия.

Упрощенная процедура анализа и решение за несколько часов

Сегодня в Ак Барс Банке представлена самая широкая продуктовая линейка на российском рынке: факторинг с правом регресса, без права регресса, реверсивный регрессный и безрегрессный, закрытый, предпоставочный, агентский, финансирование цепочки поставок (supply chain finance), факторинг со смешанным риском, факторинг с повышенным коэффициентом закупки, факторинг с выкупом задолженности у сторонних факторов, экспресс-факторинг, экспортный факторинг и даже новинка для российского рынка — исламский факторинг.

Расскажите подробнее про виды факторинга, которые представлены в банке?

— Классические продукты, которые много лет представлены на российском рынке, — это основа линейки и в Ак Барс Банке. До определенного момента они служили локомотивом, когда поставщик, не дожидаясь сроков отсрочки платежа от покупателя, уступал права требования банку и получал до 100% финансирования в отгрузке. В данном случае клиент решал свою основную задачу — получение оборотных средств и их использование по усмотрению, поскольку продукт не носит целевого характера.

В линейке банка также присутствует открытый и закрытый факторинг. Открытый — с уведомлением дебитора об уступке требований, закрытый — без уведомления; при открытом факторинге должник платит напрямую фактору, в закрытом — клиенту, а тот перечисляет сумму фактору.

Еще один продукт в нашей линейке — это агентский факторинг, когда банк выступает как агент клиента, отправляя деньги его поставщикам. Объединив этот вид факторинга с классическим, мы получили еще один инструмент — финансирование цепочек поставок. Это как раз тот инструмент, который позволяет нам встраиваться в любой процесс: от сырья до конечного продукта.

Для наглядности представим схему одного нашего клиента, когда закупается сахарная свекла, производится сахар, далее он поступает на кондитерскую фабрику и производится готовая продукция, которая лежит на полках торговых сетей. Мы объединили продукт с классическим факторингом лишь для одного — чтобы решения, которые мы принимаем, были умещены в рамки максимум трех дней. Таким образом, клиент получает кредитное плечо на закупку сырья в сроки, которые недостижимы для классического кредитования. Это очень быстро и удобно.

Также банк реализует проект «Топ-600», который формируется на основе ежегодного рейтинга крупнейших компаний Российской Федерации по объему реализации.

Если ваш контрагент входит в этот пул, то анализ заявки проводится по упрощенной процедуре. Решение по сокращенному пакету документов предоставляется в течение двух рабочих дней, а с поставщиками федеральных сетей по продукту экспресс-факторинг — в течение нескольких часов.

С клиентами понятно. А почему факторинг важен для банков?

— В банковской сфере существует конкурентная среда, в которой представлены востребованные бизнесом продукты. И факторинг здесь показывает постоянно растущую динамику. Нельзя отставать от крупнейших игроков рынка и терять клиентопоток.

В условиях высокой волатильности в макроэкономике, при сложной геополитической обстановке банку очень важно сохранить отношения с клиентами и не ограничивать доступ к высоковостребованным продуктам. Это дополнительный ресурс для удержания клиента. А факторинг — продукт, который в момент турбулентности позволяет максимально гибко подстраиваться под потребности клиента.

К тому же это более быстрый для клиента продукт. Например, решение по экспресс-факторингу принимается за считанные часы. Такая скорость позволяет повышать лояльность клиентов, привлекать их на более широкое обслуживание и предлагать кросс-продукты.

«Не деньги делают бизнес, а отношения»

Алексей Дробот рассказывает, что ключевые преимущества факторинга в Ак Барс Банке — это быстрое обслуживание, конкурентная процентная ставка и прозрачные тарифы, а также команда профессионалов, которая сможет удовлетворить потребности любого клиента от Калининграда до Владивостока за счет широкого территориального присутствия.

Как клиенты объясняют, почему они обратились за факторингом в Ак Барс Банк?

— Моя принципиальная позиция: если клиент сегодня захотел деньги, он их получит. Если у нас нет для него решения, мы разработаем, бросим все силы на то, чтобы клиент получил необходимое.

Убежден: не деньги делают бизнес, а отношения. На этом выстроена вся философия и ценность нашей команды. Сначала выстраиваются отношения с клиентом, при необходимости мы адаптируем наши продукты под конкретные нужды бизнеса, помогаем увеличить проектную мощность для развития компании.

Какие планы у Ак Барс Банка по развитию факторинга?

— В этом году Ак Барс Банк первым в России запустил исламский факторинг для бизнеса. Новый финансовый продукт разработан банком в Российском центре исламской экономики и финансов при Российском исламском институте. Духовное управление мусульман Республики Татарстан высоко его оценило и признало соответствующим канонам исламского права.

В отличие от обычного, в исламском факторинге банк не берет проценты, а операции представляют собой торговую сделку, где банк входит с клиентом в партнерские отношения, разделяя часть рисков с поставщиком, и при этом оказывает услуги по комплексному управлению дебиторской задолженностью.

То есть мы сделали новый продукт, который позволяет нашим клиентам, соблюдающим нормы шариата, быть более конкурентными на рынке, развиваться за счет пополнения оборотных средств, сокращения кассовых разрывов, а также получения комфортных условий по отсрочкам платежа с их контрагентами. Мы уже начали продажи продукта и видим к нему большой интерес на рынке.

В 2023 г. мы представили платформенное решение для факторинговых операций. С ним принятие решения по заявке занимает всего 2 часа по федеральным сетям. Хотим быть самым быстрым игроком на рынке факторинга для клиентов и полностью автоматизировать процесс принятия решения и получения финансирования.

Параллельно команда занимается развитием личного кабинета для новых клиентов, который позволяет осуществлять начало сотрудничества без визита в офис.

В регионах, где наш банк не присутствует, мы открываем хабы. Так, в Южном и Уральском федеральных округах уже существуют наши хабы. По сути, это региональные центры, в которых руководители по факторингу, работая отдельно от офисов продаж, продвигают наш продукт.

Узнать о факторинге в Ак Барс Банке подробнее и оценить его преимущества можно по ссылке.

Читайте также на DK.RU:

Ак Барс Банк первый в России запустил исламские продукты для бизнеса, одобренные ДУМ РТ

Ак Барс Банк выпустил премиальную карту Мир Supreme Business

Справка Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 г. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.

Реклама. ПАО "АК БАРС БАНК" erid: LjN8Jxyze