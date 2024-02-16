Ак Барс Банк первый в России запустил исламские продукты для бизнеса, одобренные ДУМ РТ

Ак Барс Банк запустил исламские продукты для бизнеса: расчетный счет, корпоративную карту и факторинг.

Все исламские продукты банка соответствуют нормам шариата, разработаны совместно с Российским центром исламской экономики и финансов при Российском исламском институте и первыми в России одобрены Советом улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

В России есть регионы с большим количеством мусульман и потребностью в банкинге по нормам шариата. Ак Барс Банк стремится обеспечить финансовыми возможностями тех клиентов, для которых по религиозным соображениям традиционные банковские продукты остаются недоступными. Специально для них мы разработали широкий комплекс банковских услуг для ведения бизнеса в соответствии с исламскими нормами, — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

Банк бесплатно открывает расчетные счета по нормам шариата и дарит предпринимателям исламскую корпоративную карту национальной платежной системы «Мир». Обслуживание карты — бесплатное.

Исламские продукты помогают хранить денежные средства на отдельном счете, переводить их на благотворительность, оплачивать покупки и услуги в магазинах и интернете, соблюдая нормы ислама, а также избегать финансирования банковских операций, запрещенных шариатом.

Оставить заявку на открытие исламского расчетного счета можно по телефону горячей линии, при посещении офиса банка или на сайте.

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