«Россети» вернут 20 млрд руб. долгов за счет потребителей

Компания сможет закладывать в тарифы для населения расходы на судебные тяжбы с поставщиками энергии, которые находятся в процедуре банкротства, а также просроченную задолженность предыдущих лет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает разрешить «Россетям» включать в тарифы на передачу электроэнергии долги гарантирующих поставщиков энергии (ГП), которые находятся в процедуре банкротства, пишет «Коммерсант».

В частности в расчет тарифов могут войти расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, на обслуживание ссуд, на покрытие недостатка средств при просрочке платежей со стороны ГП, включая просроченную задолженность предыдущих лет.

«Россети» оценивают объем таких долгов в 20 млрд руб. Эти средства должны были быть направлены на содержание и развитие электросетевого комплекса, но не были получены и выведены из оборота недобросовестными сбытами.

По данным издания, среди российских регионов существенный размер долгов ГП приходится на Тверскую, Архангельскую и Вологодскую области, а также республику Тыва.

Сейчас регулятор может включать в тариф расходы на формирование резерва по сомнительным долгам только прямых потребителей, но не более 1,5% от выручки.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что норма не приведет к заметному изменению тарифов, поскольку рост тарифов для компенсации долга растянут на пять лет:

Возможность использования амортизационных отчислений, в том числе на формирование резерва по сомнительным долгам, позволит устранить разногласия между сетями и регуляторами в процессе утверждения инвестпрограмм и оптимизировать тарифную нагрузку при формировании источников компенсации просроченной задолженности ГП.

В «Сообществе потребителей энергии» выступают резко против инициативы. Там подчеркивают, что потребители «не должны повторно платить за услуги электроснабжения».

Чаще всего долг и последующее банкротство ГП, в отличие от долга прямого потребителя, — следствие недосмотра регулятора, наделившего сбыт статусом ГП, и сетевой компании. Проблема таких долгов должна решаться тем же составом — государством с его механизмами субсидий, налоговых и прочих послаблений и сетями с их предпринимательской прибылью, — отметили там.

Ранее в Минэнерго заявмлм, что у регионов не должно быть права управлять электросетевыми компаниями, сообщал DK.RU:

Мы не против того, чтобы регионы владели акциями в акционерных обществах. Но мы считаем, что контролирующий пакет (более 50%) должен быть у профессиональных игроков, например у «Россетей», — говорили в ведомстве.

«Россети» поддерживают передачу региональных сетей в собственность системообразующей компании, поскольку такой подход обеспечит надежную работу и устойчивое развитие сетевого комплекса и поспособствует снижению задолженности перед субъектами электроэнергетики.