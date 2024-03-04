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Ирбитский мотоциклетный завод закроют на полгода

Ирбитский мотоциклетный завод закроют на полгода
Иллюстрация: www.imz-ural.com

Производство на заводе остановят ради обновления оборудования в цехах. Сейчас для требуемого объема работ мощностей просто не хватает. О стоимости модернизации цехов не сообщается.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Ирбитский мотоциклетный завод закроют на полгода, это необходимо для модернизации цехов. Генеральный директор представительства завода Денис Кузнецов рассказал 66.RU, что реконструкция начнется в 2026 г., после этого в цехе станет больше стабелей, современных лазерных резаков.

У нас один стоит, нам не хватает. Нужно больше, — сказал Кузнецов.

Сейчас производство не справляется с объемом работ, на данный момент на заводе собирают мотоциклы для викторины «Опорный край», из-за чего часть иностранных заказов сдвинули на конец года.

В 2023 г. к списку заказчиков Ирбитского мотоциклетного завода присоединился Китай, там открыли дилерский центр и продали около 200 мотоциклов. Однако к этому сотрудничеству руководство завода относится настороженно.

В Китае интересные люди, любят копировать. Они и сейчас пытаются, делают мотоциклы с коляской. Но при этом сами на иностранных ездят — BMW, Harley&Davidson, наш Ural», — рассказал Кузнецов.

Дистрибьюторские центры завода, несмотря на санкции, продолжают работать в США, Австрии и Японии.

Напомним, единственный в России производитель тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской начал работать в России исенью 1941 г., его открыли на площадях бывшего пивоваренного завода. В 2000 г. предприятие объявили банкротом, его выкупили бывшие менеджеры завода Вадим Тряпичкин, Дмитрий Лебединский, Владимир Юдин и Илья Хаит, которые стали активно развивать экспортное направление.

Производство завода частично переехало в Казахстан вскоре после начала военной спецоперации России в Украине.

Ранее на DK.RU: Эван Макгрегор сделал промо ирбитскому мотоциклу по мотивам «Звездных войн»

Автор: Александра Клименко
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