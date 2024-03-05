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Мэрия поделилась планами по реформированию системы общественного транспорта

Мэрия поделилась планами по реформированию системы общественного транспорта
Иллюстрация: DK.RU

Брутто-контракты для транспортных компаний, жилищные льготы для их сотрудников и создание Центра управления пассажирских перевозок, который будет контролировать всю транспортную систему города.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня на пресс-конференции анонсировал основные положения транспортной реформы в Екатеринбурге, которая вызвана большим количеством жалоб на работу общественного транспорта. «Положение крайне непростое. Горожан это не устраивает, как и мэрию», — отметил он в начале встречи с журналистами.

Негативными факторами, ставшими причиной ситуации, названы снижение доходности транспортных предприятий в пандемию, кадровый голод, связанный с неконкурентной заработной платой.

Одним из способов улучшения ситуации и первым пунктом иззменений станет переход на новый принцип работы с перевозчиками.

Уже в этом году мы хотим перейти на новый принцип работы с работы с перевозчиками всех форм собственности. Это так называемая схема брутто-контрактов. Это значит, что перевозчики будут получать оплату за транспортную работу, а выручка от оплаты билетов пойдет напрямую в бюджет города. Перевозчики будут получать деньги не за каждого пассажира, а за количество пройденных километров, — рассказал Алексей Орлов.

По задумке, это должно решить проблему «гонок» автобусов на дорогах, когда водители таким образом борются за пассажиров. Также это позволит увеличить зарплату сотрудникам примерно на 30%. У руководителей транспортных предприятий появится обязанность, заложенная в контракты, менять автобусы среднего класса на автобусы большего класса. Речь идет о замене порядка 400 машин.

Кроме того, мэр анонсировал, что сотрудникам транспортных предприятий предусмотрено предоставление льготных условий для покупки жилья. Это второе новшество в реформировании транспортной системы, которое должно решить кадровый вопрос в отрасли.

Третьей мерой улучшения ситуации с общественным транспортом в Екатеринбурге станет создание Центра по управлению пассажирских перевозок. Он будет обеспечивать контроль и координацию работы всего перевозочного процесса. Одна из основных функций — контроль оплаты билетов. Первой мерой здесь будет увеличение штрафа за безбилетный проезд до 2,5 тыс. руб. (на сегодняшний день сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 100 руб.)

К началу этого года для Екатеринбурга были приобретены 161 автобус большого класса и 50 новых троллейбусов. Отдельная задача — обновление трамвайного парка города. Большинству из них 40 лет. Здесь мэрия надеется решить вопрос посредством заключения концессионного соглашения. Такой опыт уже есть на межмуниципальном маршруте Пышма-Екатеринбург (это первый опыт в РФ).

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Автор: Татьяна Юстус
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