В мэрии на закрытом мероприятии предложили провести реформу общественного транспорта

Изменения должны коснуться распределения выручки: чтобы перевозчики не гнались за количеством пассажиров, муниципалитет будет забирать ее себе, а им будет платить за определенное количество рейсов.

В Екатеринбурге прошла закрытая встреча вице-мэра Рустама Галямова, который отвечает за общественный транспорт с руководителями фирм-перевозчиков. С ними обсудили вопросы по улучшению качества работы автобусных маршрутов, пишет E1.RU.

Транспортные фирмы часто критикуют за невыполнение рейсов, большие интервалы в движении и плохое состояние техники. Они, в свою очередь, жалуются на хроническую нехватку средств и низкую стоимость билетов (доход предприятий связан с количеством перевезенных пассажиров, это провоцирует гонки на маршрутах).

Одним из решений этой проблемы может стать отказ от распределения стоимости билетов между перевозчиками. Это предложил один из бизнесменов на условиях анонимности. Суть предложенных изменений заключается в том, что вся выручка от билетов будет поступать организатору перевозок — муниципалитету, а город будет заказывать у перевозчиков определенное количество рейсов.

Главная задача сейчас — заставить соблюдать графики. Более-менее нормально в городе работают только прибыльные маршруты, где много пассажиров. Но ведь есть и социальные рейсы, к удаленным территориям. Такие маршруты перевозчикам просто неинтересны. Поменяем принцип оплаты, поменяем ситуацию в корне, чтобы не было заброшенных направлений, — рассказал источник в администрации города, цитата по E1.RU.

Таким образом, проект предполагает переход на абсолютно новую систему взаимоотношений города и перевозчиков. К сожалению, пока вопрос о реформе остается подвешенным, поскольку все упирается в финансирование.

Напомним, перед Новым годом мэрии пришлось погасить долги «Гортранса». «Гортранс» — самое убыточное муниципальное предприятие Екатеринбурга. В 2022 г. его убыток составил 237 млн руб., в 2021 г. — 60 млн руб., сейчас — 118 млн руб. В октябре 2023 г. мэрия выделила предприятию субсидию в 100 млн руб. на погашение задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом».

В настоящий момент на балансе «Гортранса» находятся 454 автобуса, 451 трамвай и 217 троллейбусов. Эти мощности позволяют обслуживать 32 автобусных, 23 трамвайных и 15 троллейбусных муниципальных маршрутов.

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