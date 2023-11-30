Мэрия Екатеринбурга погасит долги «Гортранса»

Общественный транспорт продолжит работать в столице Урала. Мэр Алексей Орлов распорядился выделить субсидию на погашение задолженности самого убыточного муниципального предприятия города.

Сумма субсидии будет определена после того, как «Гортранс» предоставит документы, подтверждающие потребность в средствах. Предприятие должно погасить долги по налогам, расплатиться с поставщиками топлива, воды и тепла.

«Гортранс» — самое убыточное муниципальное предприятие Екатеринбурга. В 2022 г. его убыток составил 237 млн руб., в 2021 г. — 60 млн руб., сейчас — 118 млн руб. В октябре 2023 г. мэрия выделила предприятию субсидию в 100 млн руб. на погашение задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом».

В настоящий момент на балансе «Гортранса» находятся 454 автобуса, 451 трамвай и 217 троллейбусов. Эти мощности позволяют обслуживать 32 автобусных, 23 трамвайных и 15 троллейбусных муниципальных маршрутов.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что налоговая служба арестовала счета «Гортранса» Екатеринбурга. Из-за этого муниципальное учреждение не может закупать топливо для заправки общественного транспорта. Удалось, однако, договориться об отсрочке, рассказал депутат Гордумы Антон Швалев.

После скандала зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что на примере екатеринбургского «Гортранса» необходимо проработать изменения в законодательстве, сделав общественный транспорт «неотключаемой услугой».

«Гортранс» едва смог договориться об отсрочке оплаты с поставщиком топлива для общественного транспорта города, депутаты Госдумы должны серьезно задуматься, как выходить из аналогичных ситуаций. Ведь нынешняя договоренность — это пока лишь отсрочка, но не решение проблемы. Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт как ключевой элемент жизнедеятельности городов стал бы законодательно неотключаемым, — написал в своем телеграм-канале Селезнев.

Он также прокомментировал слова депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова, предложившего поднять тариф на проезд.