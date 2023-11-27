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Пока автобусы ездят по городу. «Гортранс» договорился об отсрочке платежей за топливо

Пока автобусы ездят по городу. «Гортранс» договорился об отсрочке платежей за топливо
Иллюстрация: freepik.com

Счета ЕМУП арестованы налоговой службой. Поставщики согласились на постоплату за поставки топлива, но о сроках и суммах ничего не сообщается. Мэрия комментариев не дает.

#СКАНДАЛ#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Федеральная налоговая служба арестовала счета «Гортранса» Екатеринбурга, из-за чего муниципальное учреждение не может закупать топливо для заправки общественного транспорта. Удалось, однако, договориться об отсрочке, рассказал депутат Гордумы Антон Швалев. В своем телеграм-канале он написал:

Постоплата — это не решение проблемы, а лишь отсрочка.

Ранее депутат говорил, что ЕМУП хватит топлива только до 27 ноября, после чего городской общественный транспорт просто встанет.

В мэрии ситуацию никак не комментируют, от УФНС пока также не поступало никаких заявлений.

Напомним, «Гортранс» Екатеринбурга — самый убыточный МУП города. В 2022 г. чистая убыль составила 237 млн 32 тыс. руб. В октябре этого года администрация города выделила ЕМУП субсидию в 100 млн руб., деньги были необходимы для погашения задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом».

Неделю назад Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО директора филиала ЕМУП «Гортранс. Автобусные перевозки» Александра Хабарова. Его обвиняют в получении взятки, как писал Ura.ru, дело может быть связано с закупкой низкопольных автобусов для Екатеринбурга.

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Ранее DK.RU писал, что под арест отправлен бывший начальник ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов. Он обвиняется в получении взятки в размере 4 млн руб. По версии следствия, в марте 2023 г. Данилов договорился с руководителями АО «Мелиострой», что за 4 млн руб. готов обеспечить заключение госконтрактов на содержание автодорог с «Мелиостроем». В последующем чиновник обещал беспрепятственно принять выполненную работу.

Автор: Александра Клименко
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