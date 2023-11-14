Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.11
92,11
98,53
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Городам и селам Свердловской области купят 330 новых автобусов

Городам и селам Свердловской области купят 330 новых автобусов
Иллюстрация: freepik.com

Обновления парка общественного транспорта в области стоит ждать уже в 2024 г., деньги на транспорт будут выделены из специального казначейства.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В Свердловскую область закупят 330 новых автобусов для обновления парка общественного транспорта в муниципалитетах. Об этом стало известно сегодня во время презентации бюджета региона на 2024 г. в Заксобрании.

Губернатор области отметил, что автобусы будут приобретены за счет специального казначейства, они будут направлены в города и села Среднего Урала. Также Евгений Куйвашев напомнил, что в 2020 – 2021 гг. было приобретено 134 автобуса на газомотроном топливе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург приехали 30 из 50 заказанных в Беларуси троллейбусов. Изначально речь шла о поставке троллейбусов в Екатеринбург в декабре 2022 г., но из-за санкций против компаний в Беларуси сроки перенесли на конец февраля 2023 г., затем даты поставки еще несколько раз сдвигались. Сейчас точные сроки и дату, когда новые троллейбусы выйдут на маршруты, власти не называют.

Также DK.RU сообщал, что 80 новых трамваев купит Екатеринбургу акционер УГМК. 

Минувшим летом, напомним, в Екатеринбурге поменяли номера и маршруты трамваев, это связано с тем, что нумерация всего общественного транспорта города стала сквозной. Все трамваи теперь следуют под номерами с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39. Из-за нововведений в городе несколько дней не работал сервис «Транспорт онлайн», приложение «Яндекс.Общественный транспорт» работало не совсем корректно.

 

 

 

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Впервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в ДубаеВпервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в Дубае
  • Чистый отток капитала из России снова вырос в два разаЧистый отток капитала из России снова вырос в два раза
  • Bloomberg сообщил о формировании новой бизнес-элиты в РоссииBloomberg сообщил о формировании новой бизнес-элиты в России
  • Ельцин-центр остался без директораЕльцин-центр остался без директора
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.