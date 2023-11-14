Городам и селам Свердловской области купят 330 новых автобусов

Обновления парка общественного транспорта в области стоит ждать уже в 2024 г., деньги на транспорт будут выделены из специального казначейства.

В Свердловскую область закупят 330 новых автобусов для обновления парка общественного транспорта в муниципалитетах. Об этом стало известно сегодня во время презентации бюджета региона на 2024 г. в Заксобрании.

Губернатор области отметил, что автобусы будут приобретены за счет специального казначейства, они будут направлены в города и села Среднего Урала. Также Евгений Куйвашев напомнил, что в 2020 – 2021 гг. было приобретено 134 автобуса на газомотроном топливе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург приехали 30 из 50 заказанных в Беларуси троллейбусов. Изначально речь шла о поставке троллейбусов в Екатеринбург в декабре 2022 г., но из-за санкций против компаний в Беларуси сроки перенесли на конец февраля 2023 г., затем даты поставки еще несколько раз сдвигались. Сейчас точные сроки и дату, когда новые троллейбусы выйдут на маршруты, власти не называют.

Также DK.RU сообщал, что 80 новых трамваев купит Екатеринбургу акционер УГМК.

Минувшим летом, напомним, в Екатеринбурге поменяли номера и маршруты трамваев, это связано с тем, что нумерация всего общественного транспорта города стала сквозной. Все трамваи теперь следуют под номерами с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39. Из-за нововведений в городе несколько дней не работал сервис «Транспорт онлайн», приложение «Яндекс.Общественный транспорт» работало не совсем корректно.