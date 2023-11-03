В Екатеринбург приехали 30 из 50 заказанных в Беларуси троллейбусов

Партия троллейбусов с удлиненным автономным ходом должна была прибыть в город 11 месяцев назад, но сроки поставки уже несколько раз сдвигались из-за санкций.

В Екатеринбург к началу ноября доставили 30 новых автобусов производства Беларуси. Всего в город должно приехать 50 новых машин, очередную поставку ждут на этой неделе, пишет ЕАН со ссылкой на данные от администрации.

В мэрии уточнили, что по договору у поставщика троллейбусов с удлиненным автономным ходом еще есть время доставить в город остатки заказанной партии, на этой неделе ждут прибытия минимум двух машин.

Изначально, напомним, речь шла о поставке троллейбусов в Екатеринбург в декабре 2022 г., но из-за санкций против компаний в Беларуси сроки перенесли на конец февраля 2023 г., затем даты поставки еще несколько раз сдвигались. Сейчас точные сроки и дату, когда новые троллейбусы выйдут на маршруты, власти не называют.

Напомним, ранее стало известно, что 80 новых трамваев купит Екатеринбургу акционер УГМК.

На рассмотрении находится частно-концессионная инициатива с компанией «Мовиста». Очень большая и серьезная концессия, которая предполагает продолжение строительства и трамвайных путей, и контактной сети, трамвайного депо, двух тяговых подстанций, а самое главное — приобретение нового подвижного состава: это 20 новых двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов. Это революция в обновлении электрического транспорта. Это финансово емкая концессия, поэтому мы рассчитываем на поддержку Российской Федерации, — заявлял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Мэр подчеркнул, что трамвайная сеть в Екатеринбурге одна из самых больших в России, но подвижной состав нуждается в существенном обновлении. В парке на данный момент более 400 трамваев, из них 70% — чешские «Татры», средний возраст вагонов превышает 40 лет.

Также Орлов рассказал о планах по закупу 60 новых автобусов для города в 2024 г.

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