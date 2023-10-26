Маршруты общественного транспорта Екатеринбурга снова меняют нумерацию

На этот раз нововведение коснется 22 из 60 курсирующих в городе автобусов. Новая система нумерации будет действовать с 1 декабря текущего года.

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание 69 автобусных маршрутов общественного транспорта. Из них 22 будут действовать под новыми номерами. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это последний этап создания сквозной нумерации маршрутов. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99.

Свои номера в основном поменяют автобусные маршруты, которые соединяют центральные районы города с отдаленными.

Прежний № Наименование маршрута Новый № 01 «Метро Ботаническая — аэропорт Кольцово — ст. Кольцово» 66 05 «Химмаш — Патрушиха» 55 09 «Заречный — Промышленный» 41 012 «Елизавет — Патрушиха» 51 014 «ТЦ Лента (Академический) — ДМБ №9» 93 016 «Дворец Дзюдо — Южная Подстанция» 62 019 «Елизавет — Патрушиха» 52 030 «УрФУ — Окраинная» 89 042 «ТЦ Леруа Мерлен (пер. Базовый) — Химмаш» 78 047 «Трактовая — Громова» 74 052 «Авангард — Дворец Дзюдо» 87 056 «Уралобувь — Сосновый Бор» 86 070 «ТЦ Парк Хаус — п. Мичуринский» 70 077 «Ритейл-парк (Солнечный) — Высоцкого» 77 082 «Уралтехгаз — КОР» 82 083 «Монтажников — Светлый» 83 12 «Южная подстанция — НПЦ Онкология» 72 27 «ТЦ Мега — ЖБИ» 49 37 «Елизавет — ТЦ Мега» 47 36 «УрФУ — Химмаш» 60 38 «База ОМОН — Поликлиника» 98 57а «ДМБ №9 — Школа Созвездие» 67

Кроме этого, у семи маршрутов изменится схема движения:

№55 (бывший 05) «Химмаш — Патрушиха» — будет следовать по ул. Инженерная — Косарева — Грибоедова;

— будет следовать по ул. Инженерная — Косарева — Грибоедова; №62 (бывший 016) «Патрушиха – Южная подстанция» — продлен от остановки «Патрушиха» до Дворца дзюдо ;

— продлен от остановки «Патрушиха» до Дворца дзюдо ; № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» — будет следовать по улицам 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Московская;

— будет следовать по улицам 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Московская; № 76 «ТЦ МЕГА – Синие камни» — маршрут будет следовать по улице Бардина в прямом и обратном направлении, без заезда на «Рынок на Громова»;

— маршрут будет следовать по улице Бардина в прямом и обратном направлении, без заезда на «Рынок на Громова»; № 80 «Парк Победы – ТК КОР» — до остановки «40 лет ВЛКСМ»;

— до остановки «40 лет ВЛКСМ»; № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ» — в летний период будут введены дополнительные рейсы, идущие через остановку «СНТ «Звездочка».

Также DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге с 1 августа изменилась нумерация трамвайных маршрутов. Тогда предполагалось, что увеличится плотность движения на маршрутах, следующих через город к новым районам. А на части маршрутов появились новые остановки.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о заключении с акционером УГМК концессионного соглашения на развитие транспортной сети. Трамвайная сеть в Екатеринбурге одна из самых больших в России, но подвижной состав нуждается в существенном обновлении. В парке на данный момент более 400 трамваев, из них 70% — чешские «Татры», средний возраст вагонов превышает 40 лет.

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