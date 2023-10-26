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Маршруты общественного транспорта Екатеринбурга снова меняют нумерацию

Маршруты общественного транспорта Екатеринбурга снова меняют нумерацию
Иллюстрация: DK.RU

На этот раз нововведение коснется 22 из 60 курсирующих в городе автобусов. Новая система нумерации будет действовать с 1 декабря текущего года.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание 69 автобусных маршрутов общественного транспорта. Из них 22 будут действовать под новыми номерами. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это последний этап создания сквозной нумерации маршрутов. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99.

Свои номера в основном поменяют автобусные маршруты, которые соединяют центральные районы города с отдаленными.

Прежний №

Наименование маршрута

Новый №

01

«Метро Ботаническая — аэропорт Кольцово — ст. Кольцово»

66

05

«Химмаш — Патрушиха»

55

09

«Заречный — Промышленный»

41

012

«Елизавет — Патрушиха»

51

014

«ТЦ Лента (Академический) — ДМБ №9»

93

016

«Дворец Дзюдо — Южная Подстанция»

62

019

«Елизавет — Патрушиха»

52

030

«УрФУ — Окраинная»

89

042

«ТЦ Леруа Мерлен (пер. Базовый) — Химмаш»

78

047

«Трактовая — Громова»

74

052

«Авангард — Дворец Дзюдо»

87

056

«Уралобувь — Сосновый Бор»

86

070

«ТЦ Парк Хаус — п. Мичуринский»

70

077

«Ритейл-парк (Солнечный) — Высоцкого»

77

082

«Уралтехгаз — КОР»

82

083

«Монтажников — Светлый»

83

12

«Южная подстанция — НПЦ Онкология»

72

27

«ТЦ Мега — ЖБИ»

49

37

«Елизавет — ТЦ Мега»

47

36

«УрФУ — Химмаш»

60

38

«База ОМОН — Поликлиника»

98

57а

«ДМБ №9 — Школа Созвездие»

67

Кроме этого, у семи маршрутов изменится схема движения:

  • №55 (бывший 05) «Химмаш — Патрушиха» — будет следовать по ул. Инженерная — Косарева — Грибоедова;
  • №62 (бывший 016) «Патрушиха – Южная подстанция» — продлен от остановки «Патрушиха» до Дворца дзюдо ;
  • № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» — будет следовать по улицам 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Московская;
  • № 76 «ТЦ МЕГА – Синие камни» — маршрут будет следовать по улице Бардина в прямом и обратном направлении, без заезда на «Рынок на Громова»;
  • № 80 «Парк Победы – ТК КОР» — до остановки «40 лет ВЛКСМ»;
  • № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ» — в летний период будут введены дополнительные рейсы, идущие  через остановку «СНТ «Звездочка».

Также DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге с 1 августа изменилась нумерация трамвайных маршрутов. Тогда предполагалось, что увеличится плотность движения на маршрутах, следующих через город к новым районам. А на части маршрутов появились новые остановки. 

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о заключении с акционером УГМК концессионного соглашения на развитие транспортной сети. Трамвайная сеть в Екатеринбурге одна из самых больших в России, но подвижной состав нуждается в существенном обновлении. В парке на данный момент более 400 трамваев, из них 70% — чешские «Татры», средний возраст вагонов превышает 40 лет.

Читайте также на DK.RU: В Кольцово зарезервировали землю для будущих электричек

Автор: Елизавета Порошина
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