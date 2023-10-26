Маршруты общественного транспорта Екатеринбурга снова меняют нумерацию
На этот раз нововведение коснется 22 из 60 курсирующих в городе автобусов. Новая система нумерации будет действовать с 1 декабря текущего года.
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание 69 автобусных маршрутов общественного транспорта. Из них 22 будут действовать под новыми номерами. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это последний этап создания сквозной нумерации маршрутов. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99.
Свои номера в основном поменяют автобусные маршруты, которые соединяют центральные районы города с отдаленными.
|
Прежний №
|
Наименование маршрута
|
Новый №
|
01
|
«Метро Ботаническая — аэропорт Кольцово — ст. Кольцово»
|
66
|
05
|
«Химмаш — Патрушиха»
|
55
|
09
|
«Заречный — Промышленный»
|
41
|
012
|
«Елизавет — Патрушиха»
|
51
|
014
|
«ТЦ Лента (Академический) — ДМБ №9»
|
93
|
016
|
«Дворец Дзюдо — Южная Подстанция»
|
62
|
019
|
«Елизавет — Патрушиха»
|
52
|
030
|
«УрФУ — Окраинная»
|
89
|
042
|
«ТЦ Леруа Мерлен (пер. Базовый) — Химмаш»
|
78
|
047
|
«Трактовая — Громова»
|
74
|
052
|
«Авангард — Дворец Дзюдо»
|
87
|
056
|
«Уралобувь — Сосновый Бор»
|
86
|
070
|
«ТЦ Парк Хаус — п. Мичуринский»
|
70
|
077
|
«Ритейл-парк (Солнечный) — Высоцкого»
|
77
|
082
|
«Уралтехгаз — КОР»
|
82
|
083
|
«Монтажников — Светлый»
|
83
|
12
|
«Южная подстанция — НПЦ Онкология»
|
72
|
27
|
«ТЦ Мега — ЖБИ»
|
49
|
37
|
«Елизавет — ТЦ Мега»
|
47
|
36
|
«УрФУ — Химмаш»
|
60
|
38
|
«База ОМОН — Поликлиника»
|
98
|
57а
|
«ДМБ №9 — Школа Созвездие»
|
67
Кроме этого, у семи маршрутов изменится схема движения:
- №55 (бывший 05) «Химмаш — Патрушиха» — будет следовать по ул. Инженерная — Косарева — Грибоедова;
- №62 (бывший 016) «Патрушиха – Южная подстанция» — продлен от остановки «Патрушиха» до Дворца дзюдо ;
- № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» — будет следовать по улицам 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Московская;
- № 76 «ТЦ МЕГА – Синие камни» — маршрут будет следовать по улице Бардина в прямом и обратном направлении, без заезда на «Рынок на Громова»;
- № 80 «Парк Победы – ТК КОР» — до остановки «40 лет ВЛКСМ»;
- № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ» — в летний период будут введены дополнительные рейсы, идущие через остановку «СНТ «Звездочка».
Также DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге с 1 августа изменилась нумерация трамвайных маршрутов. Тогда предполагалось, что увеличится плотность движения на маршрутах, следующих через город к новым районам. А на части маршрутов появились новые остановки.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о заключении с акционером УГМК концессионного соглашения на развитие транспортной сети. Трамвайная сеть в Екатеринбурге одна из самых больших в России, но подвижной состав нуждается в существенном обновлении. В парке на данный момент более 400 трамваев, из них 70% — чешские «Татры», средний возраст вагонов превышает 40 лет.
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